Король Нидерландов подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС

 (5)
Deutsche Welle
среда, 14 июня 2017 г. 18:50
После одобрения Сенатом Нидерландов соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписал и король. Таким образом снято последнее препятствии на пути имплементации договора.
Olandijos karalius Wil emas Alexanderis ir karalienė Maxima krikštija dukterį princesę
© Vida Press

Король Нидерландов Виллем-Александер подписал акт о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Соответствующий документ был в среду, 14 июня,опубликован в официальном вестнике Нидерландов Staatsblad. В указе отмечается, что он вступает в силу на следующий день после публикации, то есть 15 июня.

Нидерланды стали последней страной ЕС, одобрившей соглашение. Таким образом на его пути снято последнее препятствие. Теперь для полной имплементации остается только согласие Совета ЕС. Ожидается, что документ вступит в силу к концу лета.

"Важный сигнал"

Напомним, Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом еще 30 мая. "Нынешнее голосование в Сенате Нидерландов посылает важный сигнал из Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины - в Европе. Будущее Украины связано с Европой", - заявил тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Соглашение уже было поддержано всеми правительствами стран ЕС и Украиной в 2014 году. Однако в апреле 2016 года на референдуме большинство голландцев высказались против ассоциации. В результате властям Нидерландов пришлось договариваться с ЕС о внесении правок в соглашение, чтобы учесть мнение своего населения. В итоге в документе подчеркивается, что текущее соглашение не делает Украину кандидатом на вступление в ЕС, не дает Киеву право на финансовую и военную помощь от европейского сообщества, а также не дает украинцам права жить и работать в странах ЕС.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Король Нидерландов подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС (5)

Olandijos karalius Wil emas Alexanderis ir karalienė Maxima krikštija dukterį princesę
После одобрения Сенатом Нидерландов соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписал и король. Таким образом снято последнее препятствии на пути имплементации договора.

Опубликован доклад об использовании смертников "Исламским государством" (1)

Islamo valstybės sostinė Raka
Международный центр по борьбе с терроризмом в Гааге опубликовал доклад об использовании смертников "Исламским государством". На исследование, представляющее собой первый полный отчет об атаках за последние три года, сообщает NEWSru Israel.

Переговоры о "брексите" могут отложить из-за пожара в Лондоне

Londonas
Британские консерваторы и Демократическая юнионистская партия, которые проводят переговоры о сотрудничестве, решили отложить объявление о результатах диалога из-за пожара в жилом доме на западе Лондона.

Жители Гренфелл-тауэр в Лондоне: Мы слышали, как дети кричат истории очевидцев (3)

Gaisras Vakarų Londone
Поступает все больше свидетельств того, как начался пожар в 24-этажном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона. Русская служба Би-би-си собрала несколько рассказов об этой драматической ночи - как сумевших спастись жителей, так и живущих по соседству людей.

Эксперты прогнозируют переизбыток нефти на рынке и в 2018 году (34)

Эксперты прогнозируют переизбыток нефти на рынке и в 2018 году
Давление на нефтяной рынок сохранится и в будущем году. Это вызвано тем, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2018 году вырастет вдвое, прогнозирует Международное энергетическое агентство.
Facebook друзья
Rambler's Top100