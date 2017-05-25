Корабль ВМС США приблизился к островам, контролируемым Китаем

Американский военный корабль приблизился к островам Спратли в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. Впервые после вступления президента США Дональда Трампа на свой пост Вашингтон продемонстрировал, что не признает претензии Пекина на исключительные права на эту территорию.

По данным американских СМИ, ракетный эсминец "Дьюи" прошел в 12 морских милях (примерно 22 километра) от рифа архипелага Спратли, территория которого оспаривается пятью странами. Помимо Китая на острова претендуют Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней, а также Тайвань.

На условиях анонимности американские чиновники говорят, что эта операция проведена в рамках стратегии "свобода навигации", против которой выступает Китай, считая острова архипелага своей территорией.

Китайские военные корабли предупредили эсминец "Дьюи", что он должен покинуть район островов. Об этом заявил представитель министерства обороны Китая.

По его словам, Пекин выразил Вашингтону свое возмущение по поводу произошедшего, заявив, что такие действия не будут способствовать миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Маневры эсминца "Дьюи" могут повлиять на американо-китайские отношения, в то время как администрация Трампа ищет пути сотрудничества с Пекином, в том числе для решения проблемы ядерных амбиций Северной Кореи.

Ранее в мае китайские истребители перехватили американский самолет, который, согласно утверждениям американских военных, был направлен для обнаружения радиации в международном воздушном пространстве.

История вопроса

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая рифы и острова, о правах на которые заявляют и другие государства. А США настаивают, что могут проводить операции в любых международных водах.

Пекин и Вашингтон ранее обменивались взаимными обвинениями в милитаризации Южно-Китайского моря. В последние годы Китай искусственно наращивает острова архипелага Спратли, размещая на них военную инфраструктуру.

В конце прошлого года американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований разглядели на спутниковых фотографиях признаки систем противоракетной обороны на этих насыпных островах.

США неоднократно критиковали Китай за попытки ограничить свободу судоходства на стратегических морских направлениях. В последние годы Вашингтон проводил операции "Свобода навигации" в отношении Китая, Малайзии, Филиппин, Тайваня и Вьетнама.

При этом в Вашингтоне заявляли, что США не участвуют в территориальных спорах, однако готовы направлять военные корабли в район островов, где возникают проблемы со свободой судоходства и нарушено право на доступ к ключевым судоходным маршрутам.

Гаагский суд

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле прошлого года постановила, что Китай не имеет приоритетных прав на использование Южно-Китайского моря.

Иск в международный арбитраж подали в январе 2013 года Филиппины, которые утверждают, что деятельность Китая в этой акватории, включая острова и рифы, нарушает международное право.

Пекин тогда вновь заявил, что спорные острова являются его экономической зоной, а китайский народ пользуется ими в течение более двух тысяч лет. Суд в Гааге опирался в своем решении на положения конвенции ООН по морскому праву.

В последний раз ВМС США появлялись в районе архипелага Спратли в октябре прошлого года при президенте Бараке Обаме.

Летом прошлого года, когда вопрос об островах рассматривал суд в Гааге, Соединенные Штаты отправили в регион свой авианосец, что вызвало резкую реакцию в Пекине. Военно-морские силы Китая в тот момент проводили учения возле спорных островов.

В начале 2016 года Китай начал полеты военной авиации на острова архипелага Спратли. На островах архипелага не живут люди, но построены военные аэродромы.