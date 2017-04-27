Корабль ВМФ России столкнулся с судном у берегов Турции

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bbcrussian.com
четверг, 27 апреля 2017 г. 15:35
Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в Черном море столкнулось с судном "Ашот-7". По данным российского минобороны, пострадавших в результате инцидента нет, однако турецкие СМИ сообщают о 15 пропавших моряках.
Rusijos karinis laivas netoli Gotlando salos
© AFP/Scanpix

Согласно сообщению минобороны, столкновение произошло в юго-западной части Черного моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор. В результате столкновения "Лиман" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

"Пострадавших среди экипажа нет. Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна", - говорится в сообщении российского ведомства.

В то же время СМИ со ссылкой на турецкую береговую охрану сообщают, что моряки были эвакуированы, однако 15 человек числятся пропавшими.

По данным агентства Рейтер, судно, с которым столкнулся российский "Лиман", ходит под флагом Того.

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Rusijos karinis laivas netoli Gotlando salos
Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в Черном море столкнулось с судном "Ашот-7". По данным российского минобороны, пострадавших в результате инцидента нет, однако турецкие СМИ сообщают о 15 пропавших моряках.

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