Корабль ВМФ России столкнулся с судном у берегов Турции

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в Черном море столкнулось с судном "Ашот-7". По данным российского минобороны, пострадавших в результате инцидента нет, однако турецкие СМИ сообщают о 15 пропавших моряках.

Согласно сообщению минобороны, столкновение произошло в юго-западной части Черного моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор. В результате столкновения "Лиман" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

"Пострадавших среди экипажа нет. Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна", - говорится в сообщении российского ведомства.

В то же время СМИ со ссылкой на турецкую береговую охрану сообщают, что моряки были эвакуированы, однако 15 человек числятся пропавшими.

По данным агентства Рейтер, судно, с которым столкнулся российский "Лиман", ходит под флагом Того.