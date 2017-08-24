Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

 (7)
Deutsche Welle
четверг, 24 августа 2017 г. 09:33
Члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились в среду, 23 августа, о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года, пишет Deutsche Welle.
© Sputnik/Scanpix

Режим должен вступить в силу в 00.00 часов по местному времени в ночь на 25 августа. Он объявляется бессрочно.

"Вдохновляющий политический сигнал"

В ОБСЕ приветствовали "вновь выраженную приверженность прекращению огня" и назвали ее "вдохновляющим совместным политическим сигналом" всех сторон, подписавших минские договоренности. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" за их поддержку в вопросе прекращения огня.

В МИД Германии убеждены, что начало учебного года должно послужить призывом ко всем участникам конфликта "соблюдать соглашение и позволить, наконец, замолчать оружию". Стороны вооруженного противостояния "должны предоставить наблюдателям ОБСЕ безопасный доступ ко всему региону, чтобы обеспечить прозрачный контроль за соблюдением режима тишины", отмечается в заявлении германского ведомства.

Ранее, 22 августа, состоялись телефонные переговоры в "нормандском формате". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава российского государства Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко выразили надежду на то, что усилия контактной группы приведут к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины.

По данным ООН, на протяжении почти трех лет военных действий в Донбассе погибли не менее 2500 мирных граждан Украины, ранены от 7000 до 9000. За все время конфликта почти 1,6 млн человек, или около 4 процентов населения Украины, покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Может ли Ватикан стать посредником между Киевом и Москвой (1)

Может ли Ватикан стать посредником между Киевом и Москвой
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин впервые прибыл в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. Российское духовенство рассказало ему о конфликтах с украинской греко-католической церковью, но неизвестно, удастся ли Ватикану выступить посредником в этом вопросе.

Порошенко на параде: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору (30)

Порошенко на параде: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.

Меркель высказалась против изоляционистской политики США (6)

Angela Merkel
Канцлер ФРГ убеждена, что Америка не может быть великой, закрывшись от остального мира. Ангела Меркель вновь подчеркнула, что спор США и КНДР надо решать дипломатическими методами.

Глава Пентагона прибыл в Украину для участия в военном параде в день независимости (21)

Jamesas Mattisas
Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл на Украину, где вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет военный парад, посвященный дню независимости страны. Об этом сообщает издание 112.ua.

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе (7)

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
Члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились в среду, 23 августа, о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года, пишет Deutsche Welle.
Facebook друзья