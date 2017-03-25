Конгрессмены-республиканцы не провели голосование о реформе здравоохранения

Deutsche Welle
суббота, 25 марта 2017 г. 10:54
Вопреки ультиматуму президента США, конгрессмены-республиканцы отменили голосование за реформу здравоохранения ввиду "незначительных шансов на успех голосования".
JAV Kongresas
© AFP/Scanpix

Представители Республиканской партии в Конгрессе США отменили намеченное на пятницу, 24 марта, голосование о реформе здравоохранения, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Причиной такого шага стали "незначительные шансы на успех голосования", заявили представители республиканцев в Вашингтоне.

Сам Трамп пообещал подготовить новый законопроект и обратился к оппозиции с призывом содействовать преобразованиям в реформе здравоохранения. "Дайте нам возможность провести действительно великолепную реформу", - заявил президент. Он указал, что надеется получить поддержку в этом вопросе от Демократической партии.

Накануне издание The New York Times сообщило, что Трамп в ультимативной форме потребовал от конгрессменов-республиканцев проголосовать за инициированную им реформу. Президент США пригрозил, что в противном случае в силе останется реформа, введенная его предшественником Бараком Обамой - Obamacare. Отмена этого закона была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Deutsche Welle
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