Конгрессмен от Техаса призвал объявить импичмент Трампу

Член палаты представителей США от Техаса демократ Эл Грин призвал объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут импичменту", — заявил Грин.

"Для тех, кто не знает, импичмент не означает, что президент будет признан виновным. Это лишь означает, что палата представителей выдвинет обвинения против президента. Это почти как обвинительное заключение, но не совсем то же самое", — пояснил ранее конгрессмен, предупредивший на своей странице в Twitter, что выступит с призывом к импичменту.

"Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, за которое предусмотрен импичмент, и должен быть привлечен к ответственности", — говорится в заявлении Эла Грина.

На пресс-конференции в Хьюстоне (штат Техас) Грин объяснил необходимость импичмента публикациями о причинах отставки главы ФБР Джеймса Коми, которая, по версии The New York Times, произошла после того, как тот отказался прекратить расследование контактов бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком.

Грин заявил, что Трамп должен быть подвергнут импичменту "за препятствование законному расследованию" связей его президентской кампании с Россией, пишет Time.

Грин назвал совершенное Трампом деяние созданием помех законному расследованию российского влияния на выборы президента 2016 года. "Ответственность президента, как известно из Конституции, это — импичмент", — подчеркнул Грин.

Председатель комитета палаты представителей конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс попросил во вторник ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой ФБР Джеймсом Коми.

Другой причиной возможного импичмента в США называют обсуждение Трампом засекреченной информации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе. Согласно разделу 4 поправки 25, президент может быть смещен с должности, если будет признан неспособным "осуществлять полномочия и исполнять обязанности".

Хотя поправка была разработана на случай болезни или смерти, как в случаях с бывшими президентами Джоном Кеннеди и Рональдом Рейганом, это определение можно распространить и на другие ситуации, в которых президент не способен выполнять свои обязанности.

Президент Трамп, выступая в среду перед выпускниками Академии береговой службы США в штате Коннектикут, заявил, что ни один политик в истории страны не сталкивался с таким несправедливым отношением, как он, передает ABC News.

"Никогда не сдавайтесь, все будет хорошо. Посмотрите, как ко мне относятся в последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее", — сказал президент.

Он предупредил выпускников, что в жизни им придется столкнуться с несправедливыми вещами, которых они не заслужили, и что в таких случаях надо бороться. "Нельзя позволять им вас остановить, вы не можете позволить вашим критикам помешать вашей мечте", — наставлял выпускников Трамп. "Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь, не отступайте и не прекращайте делать то, что вы считаете правильным", — сказал американский президент.

Американский историк и политолог Аллан Лихтман, специалист по социальному прогнозированию, на протяжении 30 лет начиная с 1984 года на выборах девять раз подряд предсказывавший их исход по своей системе из 13 ключевых факторов и предсказавший в том числе победу Трампа, спрогнозировал в сентябре 2016 года его импичмент при поддержке республиканцев. Он уточнил, правда, что этот вывод основывается не на системе, а просто на "внутреннем чувстве".