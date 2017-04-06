Конгрессмен Нуньес отказался расследовать связи Трампа с Москвой

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bbcrussian.com
четверг, 6 апреля 2017 г. 19:45
Председатель комитета конгресса США по делам разведки республиканец Девин Нуньес заявил, что временно отказывается от должности главы комиссии по расследованию возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.
© Reuters / Scanpix

По словам Нуньеса, такой шаг объясняется тем, что против него были выдвинуты обвинения со стороны комитета конгресса США по этике. При этом сами обвинения конгрессмен назвал ложными.

Ранее ряд конгрессменов критиковали Нуньеса за то, что он действовал в интересах Трампа и первым делом предоставлял полученную информацию ему, а не членам конгресса.

Нуньес заявил, что намерен как можно скорее провести встречу с руководством комитета, чтобы "ускорить опровержение этих ложных обвинений". Он также сообщил, что вместо него комиссию будет возглавлять сенатор-республиканец Майк Конуэй.

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что уважает решение Нуньеса.

Член комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф заявил, что самоотвод Нуньеса дает возможность для "нового старта" расследования связей кампании Трампа с Россией.

В марте Нуньес заявил, что не видел никаких доказательств того, что избирательный штаб Трампа находился в контакте с российским правительством в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Американские спецслужбы считают, что российские хакеры взламывали электронную почту избирательного штаба демократов в ходе предвыборной кампании с целью дискредитировать Хиллари Клинтон. Сам Дональд Трамп неоднократно называл обвинения в контактах с российской разведкой "фейковыми новостями".

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