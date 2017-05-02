Конгресс США выделит Украине в 2017 году сотни миллионов помощи

 (2)
Deutsche Welle
вторник, 2 мая 2017 г. 15:50
Конгресс Соединенных Штатов Америки выделит Украине в 2017 году 560 млн долларов. Об этом во вторник, 2 мая, заявило посольство Украины в США со ссылкой на данные консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях, представленного в Конгрессе США.
The USA Congress
© AFP/Scanpix

Как говорится в сообщении дипломатического ведомства на странице в Facebook, "на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов.

В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) - не менее 238 млн долларов".

Между тем, из опубликованного на странице Конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год следует, что помощь Украине составит 410,465 млн долларов.

При этом на военную помощь и поддержку политики безопасности Киеву будет предоставлено 85 млн долларов.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне (27)

Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне
Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с преследованием геев в Чечне. Об этом она заявила на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным.

В Голливуде решили не проводить первую за десять лет забастовку

Holivudo ženklas
Голливудские сценаристы и представители киностудий в ночь на вторник смогли договориться об отмене забастовки из-за низких, по мнению писателей, отчислений с фильмов.

Конгресс США выделит Украине в 2017 году сотни миллионов помощи (2)

The USA Congress
Конгресс Соединенных Штатов Америки выделит Украине в 2017 году 560 млн долларов. Об этом во вторник, 2 мая, заявило посольство Украины в США со ссылкой на данные консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях, представленного в Конгрессе США.

HRW обвинила Дамаск в систематическом применении химоружия (11)

HRW обвинила Дамаск в систематическом применении химоружия
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила правительство в Дамаске в систематическом и широком применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения.

Трагедия в Одессе три года спустя: вопросы остаются без ответов (21)

Трагедия в Одессе три года спустя: вопросы остаются без ответов
2 мая 2014 года в результате пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек. Пожар стал трагической кульминацией столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана. Расследование трагедии не завершено, родственники жертв так и не получили официального ответа на вопрос, кто ответственен за трагедию.
Facebook друзья
Rambler's Top100