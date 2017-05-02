Конгресс США выделит Украине в 2017 году сотни миллионов помощи

Как говорится в сообщении дипломатического ведомства на странице в Facebook, "на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов.

В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) - не менее 238 млн долларов".

Между тем, из опубликованного на странице Конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год следует, что помощь Украине составит 410,465 млн долларов.

При этом на военную помощь и поддержку политики безопасности Киеву будет предоставлено 85 млн долларов.