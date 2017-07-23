Конгресс США согласовал новые санкции против России: что это значит

Все шесть месяцев пребывания Трампа на посту президента сопровождаются обвинениями в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.

Москва отвергает любые подобные обвинения, тогда как в США продолжается расследование возможных "российских связей" людей из окружения Трампа.

"Послание Путину от имени американского народа"

Сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что соглашение достигнуто после "напряженных переговоров".

"Практически единый конгресс отправляет президенту Путину четкое послание от имени американского народа и наших союзников. И нам нужен президент Трамп, чтобы помочь доставить это послание", - сказал он.

Законопроект предусматривает ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, а также санкции за возможное вмешательство России в американскую избирательную кампанию.

Сенат США одобрил документ еще в июне.

На просьбу корреспондента Си-эн-эн прокомментировать отношение к законопроекту, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ответил: "Очень негативное".

В Евросоюзе настороженно отнеслись к новому законопроекту. Еврокомиссия предупредила о возможных "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях" законопроекта, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России, передает Рейтер.

Санкции против России - составная часть нового законопроекта, который предусматривает также санкции против Ирана и Северной Кореи. Голосование в нижней палате представителей намечено на вторник.

После этого документ отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Президент Трамп все еще может наложить вето на законопроект, но, как указывают наблюдатели, это только усилит подозрения в поддержке Трампом действий Кремля.

Против России или против Трампа?

Хотя законопроект ужесточает санкции против России, одни из самых серьезных изменений касаются полномочий самого президента США.



В случае принятия законопроекта Трамп не сможет в одностороннем порядке, без одобрения конгресса, ослабить или отменить санкции в отношении России или же "существенно менять" принципы внешней политики.

Не сможет Трамп и самостоятельно, без одобрения конгресса вернуть России дипломатические дачи, изъятые в декабре 2016 по требованию предыдущего президента Барака Обамы.

17 июля, после многочасовой встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по возврату дипломатической собственности.

Конгресс оставляет за собой право в течение 30 дней рассмотреть запрос президента.

Сам Трамп сразу после своего избрания упоминал возможность снятия санкций с России. Чуть позже, однако, признал, что говорить об этом рано.