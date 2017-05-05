Конгресс США помощь Украине и сдерживание России

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Deutsche Welle
пятница, 5 мая 2017 г. 10:25
Конгресс США принял бюджет на 2017 год. Президенту Трампу удалось добиться удовлетворения части своих требований, в частности, резкого увеличения расходов на оборону. Однако ему пришлось и пойти на уступки демократам.
© Shutterstock nuotr.

Сенат в четверг, 4 мая, одобрил компромиссный бюджет США в размере 1,2 триллиона долларов на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября. Тем самым предотвращена угроза дефолта уже в самом начале правления администрации президента Дональда Трампа. Ожидается, что в пятницу Трамп подпишет закон о бюджете.

Президенту удалось добиться удовлетворения части своих требований, в частности, резкого увеличения расходов на оборону и охрану границ. Однако Трампу пришлось пойти на уступки демократам. Так, в бюджете не заложены средства на строительство обещанной Трампом стены на границе с Мексикой. Кроме того, демократы настояли на финансировании ряда научных, эклогических и социальных программ, от которых планировала отказаться новая администрация США.

Противодействие России

Вместе с бюджетом одобрен законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период. Несколько разделов этих документов посвящены России. Один из них предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и пресечению деятельности российских спецслужб в Америке. В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств.

В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять организациям гражданского общества в этих странах для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ. В документе также говорится о выделение средств на программы по поддержке демократии в России, включая свободный интернет.

Поддержка Украины

В новом бюджете также предусмотрено выделение 560 миллионов долларов на поддержку Украины. Из них 150 миллионов пойдут по линии Пентагона на оказание военной помощи Киеву, в частности подготовку украинских военных, предоставление оборонительного летального оружия, логистическую помощь, предоставление информации американских спецслужб украинской армии и службам безопасности. Еще 410 миллионов будут выделены на поддержку Украины по линии Госдепа.

При этом в документе содержится запрет на поставки переносных зенитных ракетных комплексов на Украину, а также предоставление какой-либо финансовой или военной помощи батальону "Азов", который американские политики сочли "неонацистским".

Deutsche Welle
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