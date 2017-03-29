Конгресс США отменил закон о защите данных в интернете

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену введенного при администрации Барака Обамы закона, обязывающего интернет-провайдеров получать разрешение на использование личных данных пользователей, включая такие, как местоположение клиента и история его посещений интернет-сайтов.

Сторонники такого решения утверждают, что это повысит конкуренцию на рынке, критики опасаются, что отмена закона сильно ударит по правам потребителей.

Ожидается, что президент Трамп в ближайшее время одобрит это решение Конгресса.

Отмены закона активно добивались такие крупные игроки рынка коммуникаций как Verizon, AT&T и Comcast, которые утверждали, что компании, предоставляющие интернет-услуги, регулировались более жестко, чем, к примеру, Google или Facebook.

Закон, принятый при Бараке Обаме в октябре прошлого года, незадолго до избрания Дональда Трампа, должен был вступить в силу к концу этого года.

Он предполагал обязанность интернет-провайдеров запрашивать у потребителей разрешение на использование их личных данных, таких как точные координаты, информация о финансах, здоровье, детях, номера социальных страховок, адреса посещаемых сайтов, использование приложений и содержание посланий.

Более того, интернет-компании были бы обязаны предоставить пользователям право отказаться предоставлять и более открытую информацию, например, адреса электронной почты.

Победители и проигравшие

Новый глава Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC) Аджит Пай заявил, что отмена закона уравняет игроков в интернет-пространстве.

"В прошлом году Федеральная комиссия по коммуникациям протолкнула партийным голосованием закон об охране персональных данных, разработанный в интересах одной группы компаний и в ущерб другой группе, - заявил он. - Соответственно, конгресс принял резолюцию, отклоняющую такой подход разделения на победителей и побежденных до того, как этот закон вступил в силу".

"Я хочу, чтобы американцы знали, что FCC будет сотрудничать с Федеральной торговой комиссией, обеспечивая защиту персональных данных потребителей в интернете на последовательной и всеобъемлющей основе", - подчеркнул Аджит Пай.

Однако решение Конгресса возмутило защитников прав пользователей интернета.

"Сегодня конгресс в очередной раз доказал, что его больше заботят интересы финансирующих его корпораций, чем безопасность их избирателей", - заявила одна из руководителей правозащитной группы Fight for the Future ("Борьба за будущее") Эван Грир.

"Разгневаны представители всего политического спектра, и каждый законодатель, проголосовавший за то, чтобы отнять у нас право на защиту персональных данных, пожалеет об этом, когда придет день выборов", - сказала она.

Активисты уже запустили кампанию, чтобы рассказать людям, кто именно из конгрессменов выступил за отмену закона.