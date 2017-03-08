Конгресс США назначил дату слушаний по делу о вмешательстве России в выборы

Об этом сообщил председатель комитета Девин Нуньес, передает CNN.

По его словам, комитет пригласил на заседание, в частности, директора ФБР Джеймса Коми, главу АНБ Майкла Роджерса, бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, экс-директора Нацразведки Джеймса Клеппера и бывшего генпрокурора Салли Йейтс.

В феврале сообщалось, что директор ФБР Джеймс Коми на закрытой встрече с членами комитета Сената по разведке обсудил ход расследования о влиянии России на выборы в США. Большинство участников встречи не стали рассказывать детали переговоров, однако республиканец Марко Рубио заявил, что после этой встречи комитет проведет тщательное расследование произошедшего.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США, сказал, что почти не сомневается в том, что Россия либо вмешивалась в выборы во многих демократических странах, либо пыталась сделать это.

В начале января американская разведка опубликовала доклад, в котором официально назвала президента России Владимира Путина инициатором хакерских атак на демократическую партию США. По информации спецслужбы, Путин приказал начать кампанию с целью помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.