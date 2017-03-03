Конгресс США может вдвое сократить военную помощь Украине

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Deutsche Welle
пятница, 3 марта 2017 г. 08:06
В окончательной версии оборонного бюджета на 2017 финансовый год заложены 150 млн долларов для военной поддержке Киева. В 2016 году эта сумма составляла 300 миллионов.
JAV Kongresas
© AFP/Scanpix

Комитет Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям планирует выделить в 2017 году 150 миллионов долларов на военные нужды Украины.

Об этом говорится в проекте окончательной версии расходов на оборону в текущем финансовом году, опубликованном на сайте нижней палаты американского парламента. Как ожидается, документ будет представлен на голосование Палаты представителей 3 марта.

Эта сумма будет направлена, в частности, на обучение и экипировку украинских военных, закупки летального оборонительного оружия, материально-технического обеспечение и поддержку разведывательной деятельности, говорится в законопроекте.

Средства будут находиться в распоряжении министра обороны до конца финансового года 30 сентября.

Таким образом, запланированная Вашингтоном на военные нужды Украины сумма в 2017 году вдвое меньше, чем выделенная годом ранее.

В оборонном национальном бюджете Соединенных Штатов на 2016 год были заложены средства в 300 миллионов долларов для оказания военной помощи Киеву.

Deutsche Welle
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