Конгресс Филиппин отказался объявить импичмент Дутерте

bbcrussian.com
понедельник, 15 мая 2017 г. 12:10
Комитет филиппинского конгресса отклонил предложение об импичменте президента страны Родриго Дутерте.
R. Duterte
© Reuters/Scanpix

Члены комитета юстиции единогласно высказались против жалобы на президента, поданной оппозиционным политиком Гари Алехано.

Алехано обвинял Дутерте в злоупотреблении властными полномочиями, одобрении внесудебных убийств потребителей и торговцев наркотиками и неспособности обеспечить безопасность морских границ страны.

Возглавив страну в 2016 году, Дутерте пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней. В декабре прошлого года он признался, что лично убил трех наркоторговцев.

Заявления Дутерте неоднократно становились объектом кртики со стороны международных правозащитных организаций и других стран. Сам президент на эти обвинения реагирует весьма резко, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями в адрес правозащитников, зарубежных лидеров и даже папы римского.

Крмое того, Дутерте однажды сравнил себя с Гитлером, а свою борьбу с наркоторговцами - с Холокостом, что также вызвало скандал. С резким осуждением этих слов помимо прочих выступила Германия. Несмотря на все это Дутерте у себя на родине остается очень популярным политиком.

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