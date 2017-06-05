Концерт солидарности в Манчестере собрал 13 млн долларов

Благотворительный концерт, организованный американской певицей Арианой Гранде в Манчестере в поддержку жертв теракта на ее же концерте 22 мая, собрал около 13 миллионов долларов.

Вечером 4 июня в трехчасовом шоу One Love Manchester выступили Кейти Перри, Робби Уильямс, группа Black Eyed Peas, Джастин Бибер, группа Coldplay, Майли Сайрус, Фаррелл и другие звезды поп-музыки. На концерт пришли 50 тысяч человек, его прямую трансляцию смотрели миллионы.

Зрительская квота достигла почти 50 процентов, пишет BBC, поэтому концерт уже назвали самой популярной телепрограммой 2017 года на британском телевидении. Вырученные средства будут направлены в фонд помощи жертвам теракта.

Американское издание Variety в понедельник, 5 июня, сообщило, что в течение прямой трансляции концерта дополнительно были собраны 2,6 млн долларов. Перед началом концерта в фонде уже было свыше 9 млн долларов.