Комиссия сената расследует роль России в кампании Трампа

В четверг в сенатском комитете по разведке пройдут первые публичные слушания о ходе расследования.

Глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что комиссия постарается избегать излишней политизации в процессе установления, была ли прямая связь между Кремлем и президентом США Дональдом Трампом.

Он также заявил, что комиссия, которая соберется в четверг, уже связалась с двадцатью людьми, которые дадут свидетельские показания. Среди них — зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы:

Была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников?

Включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США?

Как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем?

Какие утечки секретной информации могли произойти?

Аналогичное расследование, которое проводила палата представителей конгресса, завязло в межпартийной борьбе.

Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты выборов в США.

Трамп также отрицает, что его соратники имеют связи с Москвой. "Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это все фейковые новости", — заявил Трамп в середине февраля.