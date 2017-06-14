Комиссия Сейма Латвии наказала депутата Шноре за слова про "русскую вошь"

Комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям пришла к выводу, что депутат от Нацобъединения Эдвин Шноре нарушил кодекс депутата, рассуждая в ставшей причиной скандала статье про "русскую вошь".

При этом члены комиссии решили применить к нему самое мягкое из возможных наказаний — устное предупреждение, сообщает LETA.

В ходе заседания Шноре выступил с речью, в которой заявил, что "не следует закрывать глаза на саму суть статьи, так как она связана с устранением последствий оккупации". Депутат также сослался на то, что фразу о "русской вши" ранее упоминали и использовали различные ученые-историки, а также выразил мнение, что его нельзя наказать лишь за то, что у него имеется собственное мнение и пожаловался на неточную интерпретацию написанного им.

Статья Шноре "Цель: латышская Латвия" была опубликована в конце прошлой недели в издании Nacionālās apvienības avīzе (доступна ЗДЕСЬ). В нем содержалась следующее высказывание: "Как в свое время сказал министр общественных дел Алфредс Берзиньш, если один раз запустишь русскую вошь в шубу, то извлечь ее оттуда будет трудно. И действительно мы видим, что прибывшие во время СССР русскоязычные хотя постоянно и ругают Латвию, но при этом не уезжают. Во всяком случае, не в том объеме, как латыши этого хотят…"

Заявление с просьбой проверить высказывания Шноре подал политический активист Владимир Линдерман, а также четыре русских общественных организации — Русское общество в Латвии, Русская община Латвии, Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Общество "Пером" .

"Единство": Шноре равняется на одного из авторов переворота Улманиса

Несколько депутатов партии Сейма Латвии от партии "Единство" также направили Нацблоку требование пояснить поведение Шноре.

"Единство" в своем письме обратило внимание на тот факт, что слова о "русских как вшах" были позаимствованы Шноре у бывшего Министра общественных дел А.Берзиньша, который был одним из главных авторов и исполнителей государственного переворота в 1934 году — то есть фактически являлся врагом Сатверсме (Конституции), так как совершал недопустимые главным законом Латвии вещи. После того, как установился авторитарный режим Улманиса, Берзиньш стал ответственным за пропаганду, цензуру и политический надзор за населением. При Берзиньше начались "чистки" в госуправлении, закрытие школ нацменьшинств, национализация предприятий, а также принудительное выселение балтийских немцев.

Также "Единство" обратило внимание на слова Шноре о "латышской Латвии". "Это общество, которое роднит эксклюзивно генетическая, этническая чистота?", — задают вопрос представители "Единства". Политики отмечают, что на голосованиях в Сейме Нацблок всегда был крайне против идеи о том, что жителям Латвии нужно дать право регистрироваться латышами, если они чувствуют принадлежность к этому государству.

По данным "Единства", Шноре также солгал относительно того, что латыши хотят массового выселения русскоязычных. "Это не только противоречит данным социологических опросов, но и является явной попыткой примерить риторику 1939 года, когда балтийских немцев принудительно выселяли, на нынешние реалии", — говорится в заявлении.

Русские организации обратились к генпрокурору Латвии

Русское общество в Латвии, Русская община Латвии, Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Общество "Пером" обратились лично к генеральному прокурору Эрику Калнмейеру с просьбой дать правовую оценку высказываниям Шноре, так как считают, что утверждения депутата могут быть оскорбительны для чести и достоинства всех жителей Латвии и направлены на разжигание межнациональной розни. "Они наносят урон единству латвийского общества и безопасности государства", — отмечается в письме.