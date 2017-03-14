Комиссия ООН: сирийские войска оставили без воды 5,5 млн человек

Согласно докладу комиссии ООН, занимавшейся расследованием, есть свидетельства того, что водонапорная станция была повреждена в результате как минимум двух авиаударов.

В комиссии подчеркивают, что эта атака приравнивается к военному преступлению, так как речь идет об объекте гражданской инфраструктуры.

В докладе также говорится, что сирийская авиация разбомбила школьный комплекс в провинции Идлиб в октябре. Дамаск отвергает эти обвинения.

Ранее сирийские власти утверждали, что водоисточники в Айн аль-Фидже были разбомблены силами повстанцев в ходе битвы в долине реки Вади-Барада.

Комиссия ООН в своем докладе возлагает на оппозиционные сирийские группировки ответственность за хаотичные атаки и ведение беспорядочного артиллерийского огня, что привело к гибели десятков мирных жителей.

Доклад публикуется в шестую годовщину начала вооруженного конфликта в Сирии. По данным активистов, в ходе сирийской войны были убиты более 320 тысяч человек.

Накануне детский фонд организации ЮНИСЕФ сообщил, что за прошедший год в Сирии погибли более 650 детей, число жертв детей стало рекордным с начала конфликта.