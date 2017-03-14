Комиссия ООН: сирийские войска оставили без воды 5,5 млн человек

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bbcrussian.com
вторник, 14 марта 2017 г. 15:15
Эксперты по правам человека ООН заявляют, что в декабре 2016 года сирийская правительственная авиация разбомбила источники водоснабжения Дамаска, оставив без воды около 5,5 миллионов человек.
Sirija
© AFP/Scanpix

Согласно докладу комиссии ООН, занимавшейся расследованием, есть свидетельства того, что водонапорная станция была повреждена в результате как минимум двух авиаударов.

В комиссии подчеркивают, что эта атака приравнивается к военному преступлению, так как речь идет об объекте гражданской инфраструктуры.

В докладе также говорится, что сирийская авиация разбомбила школьный комплекс в провинции Идлиб в октябре. Дамаск отвергает эти обвинения.

Ранее сирийские власти утверждали, что водоисточники в Айн аль-Фидже были разбомблены силами повстанцев в ходе битвы в долине реки Вади-Барада.

Комиссия ООН в своем докладе возлагает на оппозиционные сирийские группировки ответственность за хаотичные атаки и ведение беспорядочного артиллерийского огня, что привело к гибели десятков мирных жителей.

Доклад публикуется в шестую годовщину начала вооруженного конфликта в Сирии. По данным активистов, в ходе сирийской войны были убиты более 320 тысяч человек.

Накануне детский фонд организации ЮНИСЕФ сообщил, что за прошедший год в Сирии погибли более 650 детей, число жертв детей стало рекордным с начала конфликта.

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Эксперты по правам человека ООН заявляют, что в декабре 2016 года сирийская правительственная авиация разбомбила источники водоснабжения Дамаска, оставив без воды около 5,5 миллионов человек.

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