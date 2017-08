Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа за нападки на работников СМИ, женщин и мексиканцев. Выступая в среду, 30 августа, на пресс-конференции, представитель ООН заявил: "Мне кажется, что президент управляет автобусом с гуманизмом, и мы несемся вниз по горному серпантину. С точки зрения прав человека, это опасное вождение".

Аль-Хуссейн обратил внимание на нападки Трампа на прессу, в частности, его обвинения в адрес CNN, The New York Times и The Washington Post в распространении фейков. "Довольно удивительно наблюдать, как свобода прессы — не только один из столпов американской Конституции, но и то, что США много лет защищали, оказалась под ударом со стороны президента", — отметил комиссар ООН. По его мнению, громкие заявления Трампа могут быть восприняты как провокация и способны привести к вспышке насилия в отношении журналистов.

Представитель ООН также осудил резкие или грубые высказывания американского президента в адрес женщин, мексиканцев и мусульман. Он отметил, что Трамп считает, будто тем самым разрушает табу, однако, по мнению аль-Хуссейна, на самом деле действует безответственно, поскольку может обострить конфликты в обществе.