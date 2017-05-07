Комика в США обвиняют в гомофобии из-за шутки про Трампа и Путина

Федеральная комиссия по связи США (FCC) намерена начать расследование в отношении американского комика Стивена Колберта из-за его шутки в отношении президента Дональда Трампа.

Председатель комиссии Аджит Пай сообщил, что комиссия получила несколько жалоб на монолог Колберта, который некоторые телезрители сочли гомофобным. В нем Колберт позволил себе ряд грубых шуток с сексуальным подтекстом в отношении Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

В "Твиттере" стал популярным хештэг #FireColbert ("Уволить Колберта").

"Мы получили ряд жалоб, - сказал Пай. - Мы будем, как обычно, придерживаться стандартных процедур, рассмотрим и взвесим все факты и применим законодательство справедливо и в полной мере".

FCC - это правительственное агентство, регулирующее работу радио- и телевизионных вещателей. Программа Колберта на телеканале Си-би-эс вышла в эфир в прошлый понедельник. Если комиссия сочтет шутки Колберта неэтичными, телеканал может быть оштрафован.

Определение непристойности того или иного контента с точки зрения комиссии является весьма широким и исходит из "описания сексуального поведения в явно оскорбительном для зрителей тоне"; кроме того, такой контент не должен "обладать серьезным литературным, художественным, политическим или научным смыслом".

Однако Колберт может избежать штрафа на том основании, что его программа выходит поздно вечером и не предназначена для детей.

На сайте комиссии говорится, что она не рассматривает содержание программ, выходящих в эфир после 23.00 по местному времени, с целью защиты права взрослых на свободу слова.

Многие телезрители встали на защиту Колберта, заявляя, что президент сам прибегал к непристойным выражениям, в том числе в беседе с телеведущим Билли Бушем, когда Трамп хвастался тем, что приставал к замужней женщине.

Бывший губернатор штата и участник президентской предвыборной кампании республиканец Майк Хакаби заявил, что Колберта должна защищать Первая поправка к американской конституции, которая гарантирует свободу слова.