Командующий ВС Латвии: возможны провокации против солдат НАТО

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rus.DELFI.lv
понедельник, 19 июня 2017 г. 10:37
В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО, заявил Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В связи с этим НВС со всеми участвующими в батальоне странами говорило о том, что нужно быть готовыми к провокациям и реакция на них должна быть спокойной. Этот вопрос обсуждался также и с самим солдатами.

Калниньш отметил, что контакты служащих батальона с местными жителями будут обширными, потому что им необходимо выходить за пределы базы, чтобы учиться успешно защитить страну. Командующий НВС отметил, что на последних крупных военных учениях инцидентов было сравнительно мало, и армия уже договорилась с жителями о компенсациях.

Калниньш напомнил, что батальон под руководством Канады будет находиться в Латвии по крайней мере три года, а его численность не будет существенно меняться. Большую часть времени солдаты будут посвящать обучению в полевых условиях - и на полигоне в Адажи, и в других регионах Латвии.

В настоящее время инфраструктура для приема союзников по НАТО готова еще не полностью, но план выполняется с опережением, поэтому уже в конце августа все военнослужащие будут ночевать в казармах, а также будет обеспечена вся необходимая инфраструктура для техники и обучения. В настоящее время в казармах живет более 50% размещенных в Латвии солдат НАТО.

Говоря о реакции России на развертывание сил НАТО, Калниньш отметил, что она не очень довольна, но в Латвии размещено лишь небольшое подразделение альянса, при этом "наша деятельность абсолютно прозрачна и ориентирована только на оборону". В связи с этим, по словам Калниньша, латвийская армия без лишней обеспокоенности и драматизма относится к предстоящим учениям России и Белоруссии "Запад".

Как сообщалось, в понедельник, 19 июня, на Адажской военной базе состоится торжественная встреча многонационального батальона НАТО, в которой примут участие президент Раймонд Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Раймонд Бергманис, министр обороны Канады Харджит Саджан и др. официальные лица.

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