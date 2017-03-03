Команда Трампа и российский посол Кисляк: что происходит?

Их не устроило его объяснение того, почему в ходу сенатских слушаний он не упомянул о двух своих встречах с российским послом в Вашингтоне, и они считают недостаточным решение Сешнса самоустраниться от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Сешнса и обвинил демократов в охоте на ведьм. Тем временем выясняются все новые подробности о встречах людей из команды Трампа с российскими официальными лицами - как в ходе избирательной кампании, так и после выборов.

Чем новые разоблачения грозят Джеффу Сешнсу и его коллегам из новой администрации США?

В чем провинился Сешнс?

"Я решил взять самоотвод от участия в нынешних или будущих расследованиях, которые как-либо касаются президентской кампании", - объявил Джефф Сешнс в четверг.

В качестве главы министерства юстиции он надзирает за деятельностью американских спецслужб и может затребовать любую информацию о проводимых ими расследованиях.

Теперь он не будет иметь никакого отношения к расследованию ФБР относительно подозрений в том, что Москва пыталась повлиять на исход президентских выборов в США - в частности, организовала кибератаки, чтобы с помощью полученной информации дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и Демократическую партию в целом.

Призывы к Сешнсу самоустраниться от этого расследования стали звучать после того, как СМИ выяснили, что он, будучи сенатором и видным членом команды Трампа, в прошлом году дважды встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В январе, в ходе слушаний в американском конгрессе, предшествовавших его назначению на пост главы американского минюста, Джефф Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США.

В четверг Сешнс сказал, что не лгал конгрессменам, а "честно и правдиво" отвечал на их вопросы - согласно его "пониманию того, о чем его спрашивали".

Зять Трампа тоже встречался с Кисляком?

Уже после заявления Джеффа Сешнса выяснилось, что еще два ключевых члена команды Дональда Трампа встречались с российским послом Сергеем Кисляком.

В Белом доме признали, что зять Дональда Трампа - и одновременно его старший советник - Джаред Кушнер и теперь уже бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года (то есть уже после президентских выборов, но до официального вступления Трампа в должность) встречались с Кисляком в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, в котором находилась штаб-квартира нового президента США.

Представитель Белого дома рассказала New York Times, что Кушнер и Флинн обсуждали с Кисляком российско-американские отношения и "устанавливали канал коммуникации".

Майкл Флинн в середине февраля вынужден был уйти в отставку с поста советника Трампа по национальной безопасности - когда выяснилось, что он давал неполную информацию о своих контактах с российским послом. Выяснилось, что Флинн обсуждал с Кисляком санкции, введенные против России администрацией Обамы.

Что говорит Трамп?

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего министра юстиции.

Трамп признал, что в ходе слушаний в конгрессе, предшествовавших его назначению, Джефф Сешнс "мог бы отвечать более точно", но добавил, что он "не собирался никого вводить в заблуждение".

Американский президент повторил свои обвинения в адрес демократов, которые, по его мнению, "устроили охоту на ведьм", чтобы спасти лицо после поражения на президентских выборах.

"Настоящая история здесь - все эти незаконные утечки секретной и прочей информации", - написал Трамп в "Твиттере".

Что предосудительного во встречах сенатора с послом?

Джефф Сешнс настаивает на том, что он встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в своей роли сенатора от Алабамы и члена сенатского комитета по вооруженным силам, а не видного члена команды Трампа.

Однако газета Washington Post связалась с другими 26 сенаторами, входившими в комитет по вооруженным силам в то время, и 20 из них ответили, что никогда не разговаривали с послом России.

"Я являюсь членом комитета по вооруженным силам уже 10 лет, - написала в "Твиттере" сенатор-демократ Клэр Маккаскил. - У меня никогда не было разговоров или встреч с российским послом. Никогда". "Послы общаются с членами комитета по международным отношениям", - добавила она.

Но если внимательно почитать "Твиттер" сенатора Маккаскил, то выясняется, что в 2013-м и 2015 годах она все же встречалась с послом Кисляком. По ее словам, это не были встречи с глазу на глаз, и она участвовала в них не как член комитета по вооружениям.

Бывший конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, возглавлявший комитет палаты представителей по разведке, говорит, что встречи сенатора с иностранными послами - в том числе и послом России - являются "обычным делом".

Такого же мнения придерживается и сенатор-демократ Джо Манчин. "Я встречался с послом России в качестве сенатора, - рассказал он в телевизионном интервью. - Я был в составе группы сенаторов. Это моя работа".

Однако в случае с Джеффом Сешнсом есть одна существенная проблема, на которую обращает внимание конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс. "Когда сенатор Сешнс заявлял под присягой, что у него не было никаких контактов с русскими, он явно лгал, - говорит Каммингс. - И он никак не пытался прояснить или скорректировать свои слова, даже тогда, когда президент [Трамп] заявил на всю страну, что ему ничего не известно о контактах кого-либо из его команды с русскими".

Сможет ли Сешнс удержаться на своем посту?

Когда разгорелся скандал с Майклом Флинном, Трамп тоже сначала встал на его защиту и сказал, что контакты с иностранными лидерами не только допустимы, но и полезны. Однако потом выяснилось, что Флинн скрыл содержание своих разговоров с Кисляком не только от прессы, но и от Белого дома.

Как передает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, в случае с Флинном это упущение вызвало больше возмущения, чем сам факт его контактов с послом России.

Нельзя не заметить параллели между скандалами, разгоревшимися вокруг Флинна и Сешнса, пишет Зуркер.

Джефф Сешнс объяснил свое решение самоустраниться от участия в расследовании ФБР тем, что он участвовал в избирательной кампании Трампа, а не тем, что он скрыл информацию о своих встречах с Кисляком.

Демократов заявление Сешнса не устроило. Они настаивают на его отставке с поста генпрокурора. По словам члена конгресса Иветт Кларк, "Джефф Сешнс потерял доверие американского народа и должен уйти".

"Сешнс - один из ближайших соратников Дональда Трампа, и пока его отставка представляется достаточно маловероятной, - полагает Энтони Зуркер. - Однако то же самое говорили о Флинне, но в конце концов ему показали на дверь".

"Особенную тревогу у республиканцев должно вызывать то, что история с Сешнсом - лишь один эпизод в целой череде замалчиваний и искажения фактов в том, что касается контактов между людьми из команды Трампа и российскими официальными лицами", - считает наш корреспондент.

"Эти истории будут вызывать все больше вопросов, больше расследований и больше спекуляций по поводу того, какие еще сокрытые факты могут выплыть наружу", - подытоживает Зуркер.