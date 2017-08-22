Колокол лондонского Биг-Бена замолчал на четыре года

21 августа в полдень знаменитый колокол Биг-Бен прозвучал в последний раз. После этого его отсоединят от часов, чтобы отреставрировать и часы, и саму башню.

Часы начнут разбирать на составные части. Все четыре циферблата почистят и отреставрируют. Представители парламента заявляют, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах.

Впрочем, на протяжении ремонта по особым случаям колокол будут подключать обратно — например, в новогоднюю ночь или в День поминовения. Восстановительные работы обойдутся в £29 млн (около $37 млн).

Хранитель часов Стив Джеггс говорит, что молчание Биг-Бена стало "значительным поворотным моментом" в реставрации башни с часами. "Эта важная программа восстановительных работ защитит часы в долгосрочной перспективе, а также защитит и сохранит башню", — сказал Джеггс.

Столь большой срок реставрации вызвал недовольство многих членов парламента. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис назвал это "безумием". А премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что будет "неправильно", если знаменитый колокол замолчит до 2021 года. Она призвала власти к пересмотру срока реставрации.

Такого мнения, однако, придерживаются не все. "Это не национальное бедствие или катастрофа", — сказал лидер лейбористов Джереми Корбин, отметив, однако, что будет скучать по звукам колокола.

Палата общин после масштабных споров заявила, что может пересмотреть срок реставрации Биг-Бена после того, как парламент выйдет с каникул. "Конечно, каждое решение будет принято исходя из эффективности и защиты безопасности работников", — говорится в заявлении. — "Биг-Бен — важная часть парламентской жизни и мы сделаем все возможное, чтобы он как можно быстрее возобновил свою роль национального хранителя времени".

Биг-Бен — это неофициальное название огромного часового колокола, который отбивает время. Этот звук используется в традиционных позывных Би-би-си. Сама башня более века официально оставалась безымянной, пока в 2012 году ей не присвоили имя Елизаветы — по случаю 60-летнего юбилея правления британской королевы. Вторая башня дворца — более высокая, но менее известная — носит имя королевы Виктории.

Часовая башня с четырьмя огромными циферблатами — один из самых известных символов Лондона и, по некоторым данным, наиболее часто фотографируемая достопримечательность британской столицы.

Башня возвышается над столицей Великобритании уже более 150 лет — ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны. Даже когда город на два месяца подвергся бомбардировкам немецких бомб, Биг-Бен не прекращал отбивать время.

В последний раз он ненадолго замолкал в 2007 году, а до этого — в ходе реставрации 1983-1985 годов.