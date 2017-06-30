Кого коснется вступивший в силу запрет на въезд в США

Гражданам шести преимущественно мусульманских стран, а также всем беженцам теперь будет намного сложнее въехать в США: вступил в силу миграционный указ президента Дональда Трампа.

Это означает, что гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, не имеющим тесных семейных или деловых связей в Соединенных Штатах, могут отказать во въездной визе.

В понедельник Верховный суд США частично отменил блокировку этого запрета на въезд, который был одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Судьи сделали исключение для тех, кто может представить убедительные доказательства наличия близких родственников в США. На практике это означает, что граждане из этих шести стран, у которых в США живут супруг или супруга, родители, дети или родные братья или сестры, могут получить разрешение на въезд в страну.

В последний момент администрация Трампа добавила в этот список женихов и невест. Однако дедушки и бабушки, тети, дяди, племянники и племянницы не будут считаться достаточно близкими родственниками для получения визы. Эти правила относятся к гражданам шести вышеупомянутых стран, а также ко всем беженцам.

Перед самым вступлением в силу этого запрета (20 июня в 20:00 по вашингтонскому времени) стало известно, что генпрокурор штата Гавайи обратился к федеральному судье за разъяснениями.

Генеральный прокурор штата заявил, что содержащееся в тексте указа определение "близкие родственники" слишком узко и может привести к тому, что людям будут безосновательно отказывать во въезде в США.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) заявил, что намерен пристально следить за тем, как будет на практике применяться президентский указ. Официальный представитель министерства внутренней безопасности США сказал, что работа на пограничных пунктах будет продолжаться как обычно. "Наши люди к этому хорошо подготовлены", — заверил он.

Правозащитники и юристы сообщили, что готовы помогать прибывающим в основные американские аэропорты и будут следить за тем, чтобы обладателям действующих виз был разрешен въезд. Как ожидается, в октябре Верховный суд примет окончательное решение по этому запрету.

Кто может въехать?

Согласно новым правилам, в течение следующих 90 дней граждане шести стран, не имеющие близких родственников в США, не смогут въехать в страну.

МОЖНО: отец, мать, муж, жена, невеста, жених, ребенок, приемный ребенок, брат, сестра, в том числе сводные и неполнородные (имеющие одного общего родителя).

НЕЛЬЗЯ: бабушки и дедушки, тети и дяди, племянники и племянницы, внуки и внучки, родня со стороны мужи или жены и прочие более далекие родственники.

Исключение предоставлено также тем, у кого есть деловые связи в США, а также учащимся и аспирантам американских учебных заведений.

В правилах указывается, что семейные отношения должны быть официальными, задокументированными и не возникшими с целью обхода данного запрета.

Те, у кого уже есть действующая виза, под запрет не попадают. Люди с двойным гражданством, путешествующие по паспорту не включенной в список страны, также могут въехать в США.

Суд также одобрил 120-дневный запрет на въезд в США для беженцев. Он позволяет властям отказать во въезде просящим убежища беженцам, которые не могут представить свидетельства вышеперечисленных семейных связей в Соединенных Штатах.

Какова реакция?

После вердикта Верховного суда генпрокурор Джефф Сешнс заявил: "Угроза нашей национальной безопасности реальна и становится все более серьезной". По его словам, решение суда стало важным шагом к восстановлению принципа разделения властей на федеральном уровне.

Представитель Американского союза гражданских свобод Омар Джадват предположил, что на практике большинству людей, которых затронет этот запрет, все равно будет разрешен въезд.

Президент Международного комитета спасения (IRC) Дэвид Милибэнд заявил: "Решение суда грозит нанести ущерб беззащитным людям, ждущим возможности въехать в США: нуждающимся в срочной медицинской помощи, невинным людям, оставшимся без средств к существованию, многим из которых запрещен въезд".

Как так получилось?

Президент США настаивал на том, что этот запрет необходим для обеспечения национальной безопасности и привел в качестве примеров теракты в Париже, Лондоне и Брюсселе.

Однако его критики называют этот запрет неамериканским и исламофобским и указывают, что он в любом случае не способен предупредить подобные преступления в США, если они совершаются людьми, уже живущими в стране или имеющими американское гражданство.

Первоначальный указ о запрете на въезд, выпущенный 27 января, вызвал массовые протесты в американских аэропортах. Он включал запрет на въезд также для граждан Ирака и предусматривал полный запрет на въезд в страну для сирийских беженцев.

6 марта Дональд Трамп, пытаясь преодолеть юридические препоны, подписал пересмотренный, урезанный вариант указа. Однако и этот указ до последнего времени не мог вступить в силу из-за решений федеральных судей штатов Гавайи и Мэриленд.