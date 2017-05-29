Коалиция в Сирии: у России одни цели, у нас - другие

В интерьвью корреспонденту Би-би-си Ольге Ившиной он более подробно рассказал о позиции США по вопросу взаимодействия с Россией, а также о будущих боевых операциях коалиции.

- США совместно с союзниками по коалиции сейчас, насколько известно, планируют детали наступательной операции на Ракку. Участвуют ли в планировании российские военные?

- Что касается операции близ Ракки - нет. Но в других районах Сирии у нас есть контакт. Мы поддерживаем работу "горячей линии". И мы, и они работаем в различных районах Сирии. Они поддерживают силы режима Асада. Наша задача - продолжать борьбу против группировки ИГ. "Горячая линия" работает, чтобы избегать конфликтов.

- Как вы оцениваете уровень взаимодействия с российской стороной? Насколько оно успешно?

- Я бы не назвал это взаимодействием. Это устранение конфликтных ситуаций. Наш приоритет как коалиции - с помощью наших союзников из "Демократических сил Сирии" и других оппозиционных групп - победить ИГ в Ираке и Сирии, сделать регион и мир в целом более стабильным. Это наша главная цель. Мы знаем, что в Сирии действуют и другие силы. Например, силы режима [Асада] и поддерживающая их Россия. Мы поддерживаем с ними контакт через "горячую линию", чтобы избежать каких-то происшествий, в то время как мы выполняем свои задачи.

- И насколько активны эти контакты?

- "Горячая линия" работает 24 часа в сутки. Насколько я знаю, диалог между Россией и членами коалиции идет каждый день.

"У нас с Россией разные цели"

- Как вы оцениваете российскую военную операцию в Сирии? Как она повлияла на общую ситуацию в зоне конфликта?

- Я не буду оценивать действия России. У них свои цели в Сирии, у нас - свои. Я могу говорить только от имени коалиции. И наши усилия по борьбе с ИГ приносят успехи. Сейчас мы концентрируем наше внимание на Ракке. И эта операция идет хорошо. Мы продолжим поддержку "Демократических сил Сирии", предоставляя им наших советников и различные разведданные. Мы продолжим наносить воздушные и артиллерийские удары, чтобы помочь подразделениям на земле отвоевать свою родину у ИГ.

- И все же, с точки зрения коалиции, возглавляемой США, как изменили ситуацию в Сирии военные операции, предпринятые Россией?

- Я не буду говорить об этом. Мы оперируем в определенных зонах Сирии, поддерживаем наших партнеров. Наша кампания идет хорошо и по верной траектории. ИГ не смогла отвоевать ни метра территории, которую они потеряли с начала нашей кампании.

- Хотели бы вы улучшить контакты с российскими военными?

- Сейчас механизм по устранению конфликтных ситуаций с Россией работает. Мы можем сосредоточиться на нашей кампании, на наших задачах, а Россия, как нам кажется, - на своих. Я не буду говорить о вопросах, решение которых лежит в политической плоскости. Я знаю, что "горячая линия" работает и помогает нам избегать большей части инцидентов между войсками режима [Асада] и силами коалиции.

"Участие спецназа не планируем"

- Ожидается ли, что к наземной операции присоединятся подразделения армии США и Великобритании? Есть мнение, что без активного участия этих подразделений будет очень сложно добиться успеха в наступлении на Ракку.

- Давайте посмотрим на хронику последних двух лет. Как мы видели в Ираке и Сирии, партнеры, которых мы поддерживали, были успешны. Они выбили ИГ с территорий, которые те удерживали. Мы считаем, что с Раккой будет также.

- Возможно ли участие спецназа армии США в наступлении на Ракку?

- Мы не видим такой необходимости. Мы планируем продолжать эту кампанию в том же русле, как предыдущие. Мы понимаем, что битва за Ракку будет во многом напоминать битву за Мосул, поскольку Ракка - это очень важный город для ИГ. Понятно, что исламисты будут оказывать ожесточенное сопротивление. Но мы готовы к этому и сделаем все возможное, чтобы наши партнеры тоже были полностью готовы и обеспечены всем необходимым.

"Мы учитываем уроки прошлого"

- Планируется ли активное участие сил НАТО в действиях коалиции, возглавляемой США?

- Все страны-члены НАТО уже так или иначе участвуют в действиях коалиции и помогают нам бороться с ИГ. Но я не знаю, когда они могут активно присоединиться к нашей кампании. Многие члены альянса сейчас тренируют спецслужбы Ирака. Это очень важно для будущего Ирака. Им нужно будет контролировать обстановку после того, как ИГ будет повержено.

- Здесь вспоминается печальный опыт Афганистана. НАТО потратила много сил и времени на тренировку афганских полицейских и военных. Но как только силы альянса были выведены, афганские военные потерпели ряд чувствительных поражений. И обстановку в стране сейчас никак нельзя назвать стабильной.

- Я думаю успехи иракских партнеров, которые мы обучали, говорят сами за себя. Они смогли отвоевать у ИГ 60 000 квадратных километров территории. Четыре миллиона беженцев смогли вернуться в свои дома.

Конечно, мы учитываем наш предыдущий опыт. Мы - организация, которая постоянно учится. Мы постарались учесть уроки прошлого и будем использовать этот опыт, чтобы добиться успеха в будущем.