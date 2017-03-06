КНДР высылает посла Малайзии после скандала вокруг убийства Ким Чен Нама

Deutsche Welle
понедельник, 6 марта 2017 г. 18:10
Пхеньян предписал послу Малайзии покинуть Северную Корею в течение 48 часов. Ранее малазийские власти выдворили посла КНДР, который раскритиковал выводы следствия по делу об убийстве Ким Чен Нама.
© Reuters/Scanpix

Правительство КНДР объявило посла Малайзии в этой стране Мохамада Низана Мохамада персоной нон грата в Северной Корее, ему предписано в течение 48 часов покинуть страну. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает государственное северокорейское агентство KCNA.

Эта новость появилась вскоре после того, как посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль вернулся на родину из Куала-Лумпура, отмечает агентство AFP. 4 марта малазийские власти, в свою очередь, распорядились о выдворении Чхоля из страны в течение двух суток.

Ранее власти Малайзии потребовали от Пхеньяна официальных извинений от дипломата, критиковавшего выводы следствия по делу об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама и обвинявшего Куала-Лумпур в сговоре с Сеулом. 2 марта Малайзия приняла решение об отмене безвизового режима для граждан Северной Кореи.

Что известно об убийстве Ким Чен Нама?

Следственные органы Малайзии считают, что Ким Чен Нам был отравлен боевым веществом нервно-паралитического действия VX.

Суд в Куала-Лумпуре предъявил двум женщинам - 25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама - обвинения в убийстве. По данным южнокорейских спецслужб, убийство было организовано двумя министерствами КНДР: государственной безопасности и иностранных дел.

В рамках расследования убийства в Малайзии был задержан также гражданин КНДР. Однако улик против него оказалось недостаточно и подозреваемого решено освободить и депортировать из Малайзии на родину.

Deutsche Welle
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