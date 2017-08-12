КНДР сообщила о присоединении к северокорейской армии около 3,5 млн добровольцев

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NEWSru.com
суббота, 12 августа 2017 г. 16:23
КНДР сообщила о вступлении в ряды своей армии около 3,5 млн добровольцев. Об этом в субботу, 12 августа, написал печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи, ежедневная газета "Нодон Синмун", сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
© AP / Scanpix

КНДР сообщила о вступлении в ряды своей армии около 3,5 млн добровольцев. Об этом в субботу, 12 августа, написал печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи, ежедневная газета "Нодон Синмун", сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным официального северокорейского издания, 3 млн 475 тысяч граждан подали заявки на поступление или повторное заключение контракта на военную службу. Желание стать добровольцами изъявили студенты, молодые рабочие и отставные военные, сообщила газета.

В публикации отмечается, что корейцы становятся добровольцами ради того, чтобы дать отпор США. "Все люди восстают по всей стране, чтобы тысячи раз нанести ответный удар США", - сообщает газета. В одной только провинции Хванхэ-Пукто 89 тысяч молодых людей "умоляли зачислить и перезачислить их" в армию, утверждает издание. В округе Даэдон провинции Южный Пхеньян более 20 тысяч студентов, членов партии и рабочих подали заявки на призыв или повторный набор, сообщает газета.

Почти неделю назад, 5 августа, Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за расширение санкций против КНДР. Одобренный документ, направленный на сокращение ядерной программы Северной Кореи, был представлен США. Ужесточение санкций было связано с проводимыми КНДР ракетными запусками. В июле Пхеньян дважды сообщал об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.

После расширения санкций глава северокорейского МИДа пообещал преподать Соединенным Штатам "жестокий урок с применением ядерного оружия". Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее невиданными "огнем".

Затем Северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что армия страны разрабатывает план нанесения ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе "Андерсен", где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. Проработка плана будет завершена к середине августа. Затем военные будут ждать приказа от лидера КНДР Ким Чен Ына.

В Пентагоне после этого сообщили, чтот Штаты готовы применить военную силу в отношении Северной Кореи, однако стремятся к урегулированию ситуации в регионе дипломатическим путем. Трамп, в свою очередь, подтвердил в Twitter: "Военные меры сейчас полностью подготовлены, все готово к бою, если Северная Корея поведет себя неблагоразумно".

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