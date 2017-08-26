КНДР произвела пуск нескольких ракет

КНДР запустила несколько ракет малой дальности, сообщают в субботу, 26 августа, агентства Yonhap и Reuters со ссылкой на военное ведомство Южной Кореи. По его информации, пуски был произведены с территории провинции Канвондо в Японское море.

О произошедшем было доложено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, указывает Yonhap. Военное ведомство сейчас проводит дополнительный анализ для выяснения деталей. Речь может идти о баллистической ракете, пишет японское агентство Киодо. Позднее стало известно, что власти Южной Кореи в связи с новыми пусками срочно созывают заседание Cовета национальной безопасности страны.

Всего Северная Корея запустила три ракеты малой дальности, сообщает AFP со ссылкой на военное ведомство США. Все три пуска прошли неудачно: первая и третья ракеты взорвались в воздухе, вторая - практически сразу после запуска, пишет Reuters.

Ранее Северная Корея неоднократно проводила запуски межконтинентальных баллистических ракет, что запрещено резолюцией ООН.

Президент США Дональд Трамп после запусков двух межконтинентальных ракет в КНДР в июле пригрозил Пхеньяну "огнем и яростью". В ответ руководство Северной Кореи заявило о намерении обстрелять ракетами американский остров Гуам в Тихом океане, где Вашингтон держит стратегически важную военную базу. Несмотря на новые угрозы Пхеньяна, США и Южная Корея 21 августа начали масштабные совместные маневры.