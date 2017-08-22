КНДР показала видео с предупреждением о ракетном ударе по Гуаму

Почти четырехминутное видео показывает президента США Дональда Трампа, смотрящего на кладбище, уставленное крестами, и окутанного пламенем вице-президента Майка Пенса. Ролик намекает на возможный запуск в сторону Гуама баллистических ракет средней дальности Hwasong-12, сообщает newsru.com

Ролик появился на северокорейском пропагандистском сайте Uriminzokkiri и на канале Uriminzokkiri в YouTube 19 августа, но Yonhap и с его подачи западные СМИ, в том числе The Telegraph, обратили на него внимание только сегодня.

"Американцы должны жить с широко открытыми глазами и ушами. День и ночь они будут жить в страхе перед ракетами Hwasong-12, не зная, когда они будут запущены, - говорится в титрах. - Они издергаются".

"Мы просто хотим, чтобы власти США дважды и серьезно подумали над очевидным результатом, - говорится в других титрах, которые идут на фоне фотографии министра обороны США Джеймса Мэттиса. - Время не на стороне США".

Напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном возросла после того, как президент США Дональд Трамп и северокорейское руководство обменялись резкими заявлениями о возможном военном конфликте, а северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама. Отмечалось, что речь идет о четырех ракетах средней дальности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, проводя 14 августа смотр командования стратегических сил Корейской народной армии, выслушал план военных по нанесению охватывающего удара по острову Гуам в Тихом океане, который является частью территории США. При этом глава КНДР дал понять, что в Пхеньяне пока повременят c запуском ракет, посоветовав Вашингтону прекратить провокации.

Вместе с тем Ким Чен Ын предупредил, что "если янки продолжат свои чрезвычайно опасные безрассудные действия", то КНДР "примет важное решение". Северокорейский лидер призвал США "мыслить разумно и рассуждать правильно", чтобы "не испытать позор от удара со стороны КНДР".

Накануне Пхеньян пригрозил США и Южной Корее "безжалостным возмездием" из-за совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Guardian. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, учения носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Однако в Пхеньяне не верят подобным заявлениям.