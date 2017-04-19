КНДР показала постановочный ракетный удар по США

Демонстрация ролика с запуском ракеты по США проводилась 16 апреля на гигантском экране в зале для выступлений. Эпизод с показом видео вышел затем в эфир государственного телевидения Северной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Зрителям продемонстрировали пуск, как предполагается, новой баллистической ракеты средней дальности, ее полет над Тихим океаном и удар по неназванному городу в Соединенный Штатах. Ролик заканчивается кадрами с горящим национальным флагом Соединенных Штатов и видами крестов на кладбище.

Показ ролика проходил под хоровое пение военных. Хор исполнял песню, прославляющую артиллерийские подразделения страны, ответственные за запуски межконтинентальных баллистических ракет. В тексте содержались слова "наша величавая ракета "Хвасон" (Hwasong) взрывается" и "она летит так же быстро, как вспышка молнии, чтобы бросить вызов империализму".

Видео ракетного запуска было показано на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове в связи с опасениями по поводу развития ядерной и ракетной программ КНДР. В преддверии годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, деда нынешнего лидер Северной Кореи Ким Чен Ына, в прессе распространились предположения, что Пхеньян именно в праздничный день может провести свои шестые ядерные испытания или же запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

На военном параде 15 апреля были показаны новые виды межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет подводных лодок. Кроме того, утром 16 апреля стало известно о проведенном КНДР неудачном пуске ракеты.

В своем новогоднем послании северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна вступила в завершающую стадию подготовки к запуску МБР, способной поразить американский материк.