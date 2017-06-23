КНДР отрицает пытки американского студента

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bbcrussian.com
пятница, 23 июня 2017 г. 16:05
Правительство Северной Кореи отрицает, что подвергало пыткам 22-летнего Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США.
© Reuters / Scanpix

Пхеньян утверждает, что с ним обращались "в соответствии с международными правилами", и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном. Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи стало первой официальной реакцией на его смерть.

В прошлом году северокорейский суд приговорил Уормбира, приехавшего в КНДР на новогодние праздники, к 15 годам тюрьмы за попытку украсть агитационный плакат из отеля. После 15 месяцев заключения - 13 июня этого года - американского студента в состоянии комы вернули на родину.

Как заявили северокорейские власти, они освободили заключенного "из гуманистических соображений". Уормбир к этому моменту предположительно уже долгое время был в коме. Он умер в своем доме в Цинциннати, штат Огайо, 19 июня.

Семья Уормбира отказалась от вскрытия. По словам коронера, был проведен только внешний осмотр тела. В заявлении говорится, что "в данный момент не было сделано никаких выводов о причинах смерти Отто Уормбира".

Родители Уормбира заявили, что молодой человек подвергся "ужасному мучительному обращению".

Северная Корея утверждает, что Уормбир заразился ботулизмом - редким заболеванием, которое вызывает паралич - вскоре после судебного процесса в марте 2016 года. Ему дали снотворное, и с тех пор он не выходил из комы.

Однако команда докторов, которая лечила Отто в Цинциннати, заявила, что у молодого человека не было никаких признаков ботулизма.

По их мнению, он пострадал от "тяжелой неврологической травмы" неизвестного происхождения. Эта травма привела к обширной потере мозговой ткани. Уормбир мог открыть глаза, однако ни на что не реагировал.

Президент США Дональд Трамп осудил "жестокий режим" Северной Кореи.

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