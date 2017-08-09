КНДР освободила канадского пастора, отбывающего пожизненное

bbcrussian.com
среда, 9 августа 2017 г. 18:50
Власти Северной Кореи освободили канадского пастора Лим Хён Суна, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению. Сообщается, что он был освобожден по состоянию здоровья. Пастор провел в заключении два с половиной года.
Šiaurės Korėja mini Pergalės dieną
© AP / Scanpix

"Гражданин Канады Лим Хён Сун был освобожден 9 августа 2017 года в связи с болезнью в соответствии с решением Верховного суда КНДР из гуманных соображений", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Лим Хён Сун был пастором одной из крупнейших церквей Канады. В начале 2015 года он был задержан в Северной Корее, где находился с гуманитарной миссией. Его приговорили к пожизненным каторжным работам в декабре того же года по обвинению в подрывной деятельности и попытке свержения режима.

До задержания пастор совершил более 100 поездок в КНДР.

В июне в США скончался отпущенный из-под стражи в Северной Корее американский студент Отто Уормбир. Он был арестовал в декабре 2015 года во время туристической поездки в КНДР. Там его приговорили к 15 годам заключения за попытку украсть из гостиницы агитационный плакат.

Он провел в тюрьме 15 месяцев, в США его доставили в состоянии комы, и вскоре он скончался, не приходя в сознание. Северокорейские власти назвали причиной гибели американца ботулизм, однако врачи в медицинском центре в Цинциннати отвергают эту версию.

В мае 2017 года в Северной Корее был арестован американский гражданин Ким Хак Сон, который работал в Пхеньянском университете науки и технологий. Его обвинили "во враждебных действиях".

Всего под арестом в КНДР сейчас находятся три американца. На прошлой неделе Госдепартамент заявил, что с сентября вводит запрет на поездки американских граждан в Северную Корею.

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