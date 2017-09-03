Телевидение Северной Кореи показало кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын подписывает указ об испытании водородной бомбы - оружия во много раз более мощного, чем "классическая" атомная бомба.

Сообщение об этом зачитала наиболее известная в стране диктор новостей, выступающая в эфире северокорейского телевидения более 40 лет подряд, Ли Чхун Хи.

Министр иностранных дел Японии подтвердил эти сообщения в своем заявлении, сказав, что Северная Корея провела шестое ядерное испытание.

"Правительство, изучив информацию из гидрометеорологического агентства и другие данные, подтверждает, что Северная Корея провела ядерные испытания",- сказал журналистам Таро Коно.

Власти Южной Кореи сообщили, что ее высокопоставленные лица уже вошли в контакт с США, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Как передало агенство Рёнхап, глава Национального агентства безопасности провел 20-минутный разговор со своим американскоим коллегой вскоре после того, как Северная Корея сообщила об успешном запуске.

Власти Южной Кореи сообщили, что ее высокопоставленные лица уже вошли в контакт с США, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Как передало агенство Рёнхап, глава Национального агентства безопасности провел 20-минутный разговор со своим американскоим коллегой вскоре после того, как Северная Корея сообщила об успешном запуске.

Ранее сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Сейсмическая активность была отмечена в уезде Кильджу, где располагается ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там.

Впервые КНДР сообщила о проведении ядерного испытания в 2006 году. Тогда многие эксперты сомневались в том, что взрыв действительно был ядерным, так как его мощность была относительно мала. Однако ведущие страны мира комментировали случившееся именно как ядерное испытание - и осудили его проведение.

С тех пор КНДР провела еще четыре ядерных испытания, и все они становились объектом критики со стороны мирового сообщестсва. Также в отношении Пхеньяна был введен ряд санкций. Если причиной нынешнего землетрясения действительно окажутся ядерные испытания - официально они станут для КНДР шестыми.

Водородная бомба?

Ранее государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что ученым КНДР якобы удалось создать водородную бомбу. Агентство выложило фотографию, на которой устройство показывают лидеру страны Ким Чен Ыну.

В сообщении агентства говорилось, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются в КНДР, что позволит стране создать столько ядерного оружия, сколько она захочет.

Многие западные эксперты скептически отнеслись к публикации, так как не верят, что КНДР действительно сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем не менее сообщение ЦТАК уже вызвало резкую реакцию на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в свете возможного наличия у КНДР водородной бомбы хочет в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в вопросе ядерного сдерживания Пхеньяна.

При этом КНДР заявляет о создании водородной бомбы уже не первый раз. Еще в 2016 году она объявила о ее успешном испытании - однако и тогда эксперты сомневались в правдивости этих заявлений, отмечая, что для водородной бомбы мощность взрыва была слишком мала.

Ракеты и угрозы

В июле КНДР провела два запуска баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

В августе американские СМИ сообщали, что КНДР, возможно, уже удалось разработать ядерную боеголовку, пригодную к установке на имеющиеся у нее баллистические ракеты. Вскоре после этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.

В ответ ЦТАК распространило сообщение, в котором говорилось, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Речь идет об авиабазе и о базе американского флота.