КНДР обещает план удара по острову Гуам к середине августа

Военные КНДР, как говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), разрабатывают в качестве "предупреждения" США план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", которые должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км за 1 065 секунд (18 минут) и упасть в 30-40 км от американской базы на Гуаме.

План удара должен быть готов в середине августа, после чего будет представлен Ким Чен Ыну, который примет окончательное решение.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

О потенциальной угрозе со стороны КНДР написала Washington Post. Это означало бы, что Северная Корея гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.

Предупреждение Трампа в КНДР назвали "полной чушью", а самого Трампа - недоговороспособным и понимающим только язык силы.

Конец режима и гибель

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду предостерег КНДР от шагов, которые неумолимо приведут к "концу режима и гибели ее народа".

Министр обороны США предупредил Северную Корею, что страна потерпит поражение в войне против США и их союзников.

Заявление северокорейских военных отличается от предыдущих своей необычайной подробностью и множеством деталей, указывают наблюдатели.

Профессор японского Университета Кэйо Масао Оконоги считает, например, что Северная Корея таким образом предупреждает о грядущих изменениях в ее программе ракетных испытаний, но не собирается в действительности нападать.

"КНДР говорит таким образом, что они собираются перенести испытания из Японского моря в район, прилегающий к Гуаму. Но, делая это заявление заранее, они посылают скрытый сигнал, что на самом деле они не собираются нападать", - сказал агентству Рейтер профессор.

Американская территория на Гуаме

Гуам - остров в западной части Тихого океана между Филиппинами и Гавайами.

Имеет статус неинкорпорированной территории США (то есть остров не входит в состав США, но является их владением). Люди, родившиеся на Гуаме, американские граждане, но без права голоса на американских выборах

На острове живет около 163 тысяч человек

Площадь острова 541 кв. км.

Американская военная база занимает примерно четверть острова. Всего на данный момент на базе находятся около 6 тысяч военнослужащих



Мощь, огонь и ярость

Успокоить находящихся на Гуаме американских граждан в среду поспешил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сказав, что КНДР не представляет непосредственной угрозы. По его словам, ситуация за последние несколько дней серьезно не изменилась, и американцы "могут спать спокойно".

Прибыв на Гуам, Тиллерсон постарался смягчить резкие слова Трампа, сказав, что президент лишь хотел донести ясное послание Северной Корее.

Тиллерсон прилетел на Гуам для дозаправки самолета после посещения стран Юго-Восточной Азии. Он сказал, что возлагает большие надежды на глобальную "кампанию давления" с участием России и Китая, которая помогла бы возобновить диалог с Пхеньяном о другом будущем.

Трамп успел в среду отметиться в "Твиттере" сообщениями о ядерной мощи США.

Твиты были написаны в Нью-Джерси, где Трамп сейчас проводит отпуск. Он заявил, что ядерный арсенал США "мощнее, чем когда-либо", но добавил, что надеется "никогда не использовать эту мощь".

Самые суровые санкции

Совбез ООН несколько дней назад единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР.

Резолюция ООН - ответ на запуски межконтинентальных баллистических ракет - принята по инициативе Вашингтона.

Санкции против КНДР - самые суровые штрафные меры в отношении какой-либо страны в современной истории, прокомментировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

По подсчетам предложившей резолюцию американской стороны, выполнение штрафных мер втрое сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что США находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет.

Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.