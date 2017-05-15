КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным

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bbcrussian.com
понедельник, 15 мая 2017 г. 09:45
КНДР успешно запустила ракету средней дальности, сообщает северокорейское официальное агентство ЦТАК.
© Reuters/Scanpix

В сообщении уточняется, что в ходе запуска была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран, говорится в сообщении. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км.

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет со ссылкой на телевидение КНДР, что запущенная ракета называется "Хвасон-12".

Об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая. По данным источников CNN, ракета упала в 100 км от Владивостока.

В министерстве обороны России, однако, сообщили, что ракета пролетела в 500 км от российской границы и упала в Японском море.

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет со ссылкой на телевидение КНДР, что запущенная ракета называется "Хвасон-12".

Об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая. По данным источников CNN, ракета упала в 100 км от Владивостока.

В министерстве обороны России, однако, сообщили, что ракета пролетела в 500 км от российской границы и упала в Японском море.

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КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным (1)

КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным
КНДР успешно запустила ракету средней дальности, сообщает северокорейское официальное агентство ЦТАК.
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