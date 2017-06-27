КНДР назвала политику Трампа американской версией нацизма

Стратегия "Америка превыше всего" - "это американская версия нацизма, который охватил прошлое столетие своей беспрецедентной жестокостью", говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Авторы текста пишут, что "реакционная идеология американского лидера" направлена на "ущемление суверенитета и прав на развитие других народов в интересах Соединенных Штатов".

Миграционная политика Дональда Трампа, по мнению агентства ЦТАК, "ничем не отличается от расистской политики фашизма" и "очерняет Америку".

"С момента возникновения [стратегии] "Америка превыше всего" мир не знал ни одного спокойного дня", - говорится в редакционной статье, авторы которой призывают "все нации объединиться и бороться против гегемонии США".

Публикация агентства ЦТАК появилась на фоне нового обострения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, причиной которого стала смерть американского студента Отто Уормбира.

Уормбир провел в тюрьме Северной Кореи около полутора лет и был возвращен на родину в США в состоянии комы. Спустя несколько дней после возвращения студент умер.

Дональд Трамп назвал Уормбира жертвой "жестокости северокорейского режима".

По словам Трампа, смерть Уормбира укрепила решимость администрации США "не допустить, чтобы подобные трагедии происходили с людьми, которые оказались в руках режимов, не уважающих верховенство закона и простое человеческое достоинство".