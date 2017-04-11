КНДР грозит США "самыми жесткими контрмерами"

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Deutsche Welle
вторник, 11 апреля 2017 г. 19:15
На Вашингтон ляжет вся ответственность "за катастрофические последствия его действий", заявил Пхеньян. Ранее стало известно о переброске ударной группы ВМС США в район Корейского полуострова.
© AFP / Scanpix

Пхеньян обещает принять "самые жесткие меры" в ответ на действия властей США, говорится в заявлении МИД КНДР, обнародованном во вторник, 11 апреля.

"Мы примем самые жесткие контрмеры в ответ на действия провокаторов и защитимся с помощью мощнейшего оружия, - сказано в сообщении. - На Вашингтон ляжет вся ответственность за катастрофические последствия его возмутительных действий".

Ранее, 5 апреля, президент США Дональд Трамп пообещал всеми средствами защищать союзников от Северной Кореи: он заверил Японию и Южную Корею в полной поддержке со стороны Вашингтона. 8 апреля стало известно, что ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова.

Флотилия намерена добраться до Корейского полуострова от Сингапура. Передислокация эскадры связана с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала КНДР.

Deutsche Welle
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