КНДР готова нанести превентивный удар по силам США в регионе

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bbcrussian.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 10:25
Замглавы МИД Северной Кореи Хан Сон Рёль в эксклюзивном интервью агентству Ассошиэйтед пресс возложил на США ответственность за эскалацию на корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести "превентивный удар" по американским силам в регионе.
© AFP / Scanpix

Хан Сон Рёль заявил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на президенте США Дональде Трампе. Своими "агрессивными твитами" Трамп "создает неприятности", - уверен посол.

"Трамп постоянно создает провокации своими агрессивными заявлениями. [...] Поэтому проблемы создают именно Трамп и США, а не КНДР", - заявил дипломат.

Также Хан Сон Рёль заверил, что Северная Корея готова нанести удар по силам США в регионе, если будет обеспокоена маневрами у ее границ.

"Если США начнет безрассудные военные маневры, КНДР ответит превентивным ударом. [...] нашем распоряжении уже есть мощный ядерный инструмент сдерживания, и мы конечно не будем сидеть сложа руки и ждать упреждающего удара от США", - сказал дипломат.

"Проблема, которую мы решим"

Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски. После очередных испытаний, состоявшихся в марте, в КНДР заявили, что провели учения по нанесению удара по американским базам в Японии.

Анонимный представитель американской администрации в пятницу вновь заявил в интервью агентству Рейтер, что США рассматривают возможность применения военной силы против КНДР.

По словам чиновника, это происходит на фоне слухов о том, что в Северной Корее готовятся провести тестовый запуск ракеты с ядерной боеголовкой. Проведение этого испытания - лишь вопрос времени, сказал американский чиновник.

Президент США Дональд Трамп за последние недели сделал несколько заявлений, в которых обещал "разделаться" с КНДР.

"Северная Корея - это проблема. Проблему мы решим", - заявил Трамп в беседе с репортерами после того как в пятницу США сбросили на Афганистан крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу. Похожие заявления Трамп делал и раньше.

9 апреля ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.

"Угрозой номер один в регионе остается Северная Корея из-за ее неразумной, безответственной и дестабилизирующей ракетной программы и стремления к ядерному оружию", - заявил пресс-секретарь командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм.

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