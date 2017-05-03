Клинтон обвинила в поражении на выборах российских хакеров

Хотя Клинтон и сказала, что берет на себя полную личность ответственность за свое поражение, она добавила, что она бы выиграла, если бы не произошли две вещи.

Во-первых, по словам Клинтон, хакеры, которых она считает российскими, обнародовали электронную почту главы ее избирательной кампании Джона Подесты, а во-вторых, 28 октября глава ФБР уведомил конгресс, что бюро снова расследует использование Клинтон частного сервера в бытность госсекретарем.

"Я бы победила, если бы письмо Джеймса Коми и российское использование WikiLeaks не заронило сомнение в умы многих людей", - сказала Хиллари Клинтон.

Она назвала это "беспрецедентным вмешательством" со стороны иностранного лидера, который не является ее поклонником.

На вопрос о том, не стало ли женоненавистничество одной из причин ее поражения, Клинтон сказала, что: "Да, я думаю, это сыграло роль".

Во время интервью Си-эн-эн Клинтон постоянно критиковала Дональда Трампа, не оставив никаких сомнений, что она против как его решений, так и стиля его жизни.

"Я вновь стала активистом, и я - часть сопротивления [Трампу]", - сказала она.

Кибератаки и санкции

Американские спецслужбы давно обвиняют Россию в кибератаках - в частности, во взломе серверов комитета партии Демократов в ходе предвыборной кампании в США. Кремль последовательно отрицает свою причастность к этим атакам.

В октябре спецслужбы США выпустили совместное обращение, в котором впервые официально назвали Россию инициатором кибератак на американские политические структуры.

Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента США. Некоторое время спустя спецслужбы пришли к выводу, что кибератаки не могли происходить без согласия президента Владимира Путина.

В конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели против России новые санкции. Власти заявили, что это ответ на российские кибератаки.

Сам Трамп долгое время называл преувеличенными сообщения о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс, после ознакомления с очередным доклабом спецслужб, представленным ему в январе, докладом несколько изменил свой тон.

Трамп, которого еще в ходе кампании считали пророссийским кандидатом, заявил, что другие страны, в том числе Россия и Китай, регулярно пытаются взломать серверы американских организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии.

В то же время он не стал выделять Россию в списке стран, которые этим занимаются, и продолжает настаивать на том, что вмешательство хакеров никак не повлияло на исход голосования и на его итоговую победу на выборах.