Китайского телеведущего в прямом эфире ударило молнией

NEWSru.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 19:50
Ведущий китайского телеканала Dalian TV Лу Сяодун пострадал во время прямого эфира, который он вел с улиц города Даляне провинции Ляонин во время грозы.
© DELFI skaitytojas

В момент, когда мужчина рассказывал о прогнозе погоды, в него внезапно ударила молния, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел 24 апреля. Видеозапись происшествия была опубликована на YouTube. На кадрах видна яркая вспышка, после которой ведущий, стоящий под зонтом, внезапно вскрикивает и бросает зонт, в который, предположительно, попала молния.

Позднее он рассказал, что видел желтые искры, летящие от его руки. "Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта", — рассказал мужчина. Отметим, что на видео искр не видно, так как разряд, вероятно, был не сильным.

NEWSru.com
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