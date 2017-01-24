Китайское издание сообщило о размещении баллистических ракет у границы с Россией

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Телеканал "Дождь"
вторник, 24 января 2017 г. 09:30
Китайская газета Global Times сообщила о размещении властями КНР баллистических межконтинентальных ракет Dongfeng-41 (DF-41) неподалеку от границы с Россией.
© Shutterstock nuotr.

Издание ссылается на фотографии ракет, появившиеся в китайском сегменте интернета, а также на сообщения гонконгских и тайваньских СМИ.

Произведенные в Китае ракеты Dongfeng-41 способны поражать цели, удаленные на 14 тысяч километров. Отмечается, что снимки были сделаны в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян неподалеку от границы с Россией. Global Times отмечает, что «утечка» фотографий могла быть допущена намеренно, так как размещение ракет этого типа обычно строго засекречено.

Global Times полагает, что намеренная публикация снимков может быть ответом Пекина на телефонный разговор нового президента США Дональда Трампа с лидером Тайваня, который состоялся в начале декабря 2016 года и стал первым контактом лидеров США и Тайваня с1979 года. В ответ на это Китай выразил дипломатический протест.

Помимо этого, в интервью The Wall Street Journal за несколько дней до вступления в должность Трамп заявил, что готов обсуждать принцип «одного Китая». Прежняя администрация президента США Барака Обамы строго придерживалась именно этого принципа, признавая суверенитет Китая над Тайванем. После интервью Трампа китайская государственная газета China Daily написала, что отказ Вашингтона от политики «одного Китая» неизбежно вынудит власти КНР дать «решительный ожесточенный ответ».

Телеканал "Дождь"
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