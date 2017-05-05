Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет

 (1)
bbcrussian.com
пятница, 5 мая 2017 г. 11:05
Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Лайнер поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая.
© AFP / Scanpix

В этом городе расположена сборочная линия производственного центра государственной компании Comac - разработчика нового самолета.

Свой первый взлет С919 совершил без пассажиров, на его борту только пять человек - пилоты и инженеры. Государственная вещательная компания CCTV вышла с репортажем о первом полете в прямой эфир.

Comac C919, по замыслу китайских производителей, должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320.

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.

Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.

Он будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров.

По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов - меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.

C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей французско-американского производителя CFM.

Сообщается, что предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний - как китайских, так и зарубежных.

Основным покупателем станет авиакомпания China Eastern Airlines.

Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета - это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.

Китай хотел запустить собственную гражданскую авиационную промышленность еще с 1970-х годов, тогда жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин лично поддержала проект.

Однако самолет Y-10, построенный в 1970-е годы на базе американского Boeing 707, оказался очень непрактичным из-за своего тяжелого веса, в итоге были изготовлены только три экземпляра.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Таджикские власти: акция "Бессмертный полк" противоречит исламу (2)

Таджикские власти: акция Бессмертный полк противоречит исламу
Акция "Бессмертный полк" противоречит исламским ценностям и не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию дня Победы в Таджикистане, говорится в заявлении национального информагентства Таджикистана "Ховар".

Сирийские боевики используют российские прицелы ночного видения (16)

Islamo Valstybė
Джихадисты террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" ("ан-Нусра" в январе 2017 года вместе с еще несколькими группировками сформировала новое объединение "Тахрир аш-Шам") в Сирии используют снайперские винтовки, оснащенные прицелами ночного видения с новейшей электроникой, произведенной в России.

США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи (3)

США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи
Палата представителей США расширила экономические санкции против режима в Пхеньяне. Их цель - сократить приток средств в КНДР, с помощью которых Ким Чен Ын развивает ракетную и ядерную программы.

Британские СМИ: как Кремль помогает Ле Пен и нападает на Макрона (16)

Vladimiras Putinas ir Marine Le Pen
Влиятельная британская Times вынесла на первую полосу статью под названием "Макрон подает в суд на Ле Пен из-за кремлевской клеветы".

Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет (1)

Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Лайнер поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая.
Facebook друзья
Rambler's Top100