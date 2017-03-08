Китай призвал КНДР прекратить ракетные и ядерные тесты

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bbcrussian.com
среда, 8 марта 2017 г. 08:00
Глава китайского МИД Ван И призвал Северную Корею прекратить пуски баллистических ракет и ядерные испытания, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис".
© AFP/Scanpix

Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР.

В беседе с журналистами в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей - парламента страны - Ван И сказал, что ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки.

"Это как два мчащихся навстречу друг другу поезда; ни одна сторона не хочет уступить путь", - сказал глава МИД Китая.

"Готовы ли стороны к лобовому столкновению?" - заметил он.

По мнению Ван И, первым шагом к урегулированию должно стать прекращение военных операций со стороны обеих Корей.

В понедельник Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония призвали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы".

На следующий день американские военные объявили о прибытии в Южную Корею пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD.

Планы США развернуть THAAD в Южной Корее, согласованные еще в 2016 году, вызвали протесты со стороны Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать китайское воздушное пространство на большую глубину. Недовольны системой ПРО были и в Москве.

Заседание Совбеза ООН по Северной Корее назначено на среду, ожидается, что он примет очередные санкции против КНДР.

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