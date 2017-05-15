Китай подписал соглашения по "Одному поясу - одному пути" с 68 странами

Экономический форум "Один пояс - один путь", прошедший в китайской столице, принес положительные результаты. 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по случаю закрытия саммита, ставшего крупнейшим в Китае дипломатическим событием года.

Внешняя политика "Одного пояса - одного пути" не будет основана на идеологии, но станет открытой и всеохватной, цитирует председателя КНР Reuters. По словам Си Цзиньпина, стратегия будет направлена на открытую мировую экономику, ребалансировку глобализации и либерализацию торговли, сообщает newsru.com

Китай подписал множество новых соглашений о сотрудничестве с соответствующими сторонами, сообщил Си Цизиньпин, выступая перед аудиторией, в которой были лидеры почти 30 стран и делегаты более 100 государств.

"К настоящему времени Китай подписал соглашения, связанные с "Одним поясом - одним путем", с 68 странами и международными организациями... Мы достигли консенсуса и приняли комммюнике", - приводит цитату из выступления китайского лидера South China Morning Post. Он сказал, что в 2019 году Пекин проведет второй саммит.

Как отмечает издание, выступление было коротким, а сама пресс-конференция была отложена на два часа.

Форум "Один пояс - один путь" состоялся в Пекине 14-15 мая с участием глав и представителей 29 государств, в том числе президента России Владимира Путина, заявившего, что Россия поддерживает проект Китая и будет активно в нем участвовать, а также генсека ООН Антониу Гутерриша и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. К форуму присоединились делегаты со всего мира, в том числе из США и Северной Кореи.

На встрече за круглым столом с представителями 29 государств китайский лидер заверил, что стратегия открыта для всех и ни для кого не представляет угрозы.

В итоговом коммюнике, принятом участниками форума, говорится, что равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность - пять ключевых принципов дальнейшей кооперации участников этого масштабного мероприятия, передает ТАСС.

Согласно положениям коммюнике, члены форума обязались проявлять уважение к принципам и резолюциям Совета Безопасности ООН, нормам внутреннего законодательства, территориальной целостности и суверенитету государств-партнеров, а также осуществлять планирование и реализовывать проекты сотрудничества исключительно путем консультаций и переговоров.

Стороны обязались учитывать интересы, естественные и культурные различия, признавать специфику друг друга. Все участники форума заявили о важности роли рынка и справедливых деловых механизмов, а также руководящей роли национальных правительств, играющих ключевую роль в осуществлении открытой, прозрачной и не дискриминационной политики.

Члены форума подчеркнули важность экономической, социальной, фискальной, финансовой и экологической составляющей дальнейших совместных проектов, поддержания высоких нормативов и стандартов, устойчивого экономического роста, общественного прогресса и защиты окружающей среды при их реализации.

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс, один путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". Проект направлен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно-технического сотрудничества между ними.

Накануне, выступая на форуме с программной речью, Путин приветствовал инициативу по объединению Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века и подчеркнул, что в предложенном Пекином проекте должны участвовать и государства Евросоюза.