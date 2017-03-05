Китай ожидает рекордного замедления темпов роста ВВ

"ВВП вырастет примерно на 6,5%, тем не менее, на практике мы будем стараться к лучшему показателю", - говорится в докладе комитета по реформам и развитию, обнародованном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Согласно данным государственного статистического бюро КНР, темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что является худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.

Инфляция, согласно официальному прогнозу, составит в 2017 году 3%, уровень зарегистрированной городской безработицы будет равен 4,5%, а дефицит государственного бюджета КНР достигент 2,38 трлн юаней (около 346 млрд долларов), или около 3% ВВП.

Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей, которое является высшим законодательным органом КНР, открылась в воскресенье утром в Пекине. Съезд, в котором принимают участие около трех тысяч депутатов китайского парламента, продлится до 15 марта.

С докладом о социально-экономическом развитии страны на 2017 год в начале сессии выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В повестке дня также заслушивание и рассмотрение докладов о работе руководящих органов собрания народных представителей, народной прокуратуры, народного суда и других вопросов.

Накануне съезда официальный представитель ВСНП Фу Ин заявила, что военный бюджет Китая увеличится в этом году сразу на 7% и составит 1,3% ВВП. По ее словам, на решение об увеличении бюджета повлияли вопросы обеспечения государственной безопасности, а не угроза или противостояние другим странам.

Военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США. В сентябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек. Несмотря на это, китайская армия остается крупнейшей в мире - ее численность составляет 2 миллиона человек.