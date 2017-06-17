Китай больше не берет на работу пилотов из РФ

NEWSru.com
суббота, 17 июня 2017 г. 14:50
Китай перестал принимать на работу пилотов из России. В правительстве после этого рапортовали: дефицита в РФ не наблюдается, хотя и плохо, что часть специалистов уезжает. Но такое происходит и в других профессиях, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Kinijos lėktuvas Japonijos oro erdvėje
© AP/Scanpix

О массовом трудоустройстве российских пилотов за рубежом, прежде всего в странах Азии, 9 июня написал "Коммерсант". Этой практике не один год. По расчетам газеты, после падения курса рубля квалифицированные пилоты могут зарабатывать за рубежом в четыре раза больше, чем внутри страны. Указывалось, что Китай с прошлого года упростил выдачу разрешений на работу, что способствовало массовой эмиграции. Счет шел на сотни.

Накануне РБК сообщило, что администрация гражданской авиации Китая (CAAC) остановила прием летчиков из России. Причины, возможно, политические. На сайте Шереметьевского профсоюза летного состава сказано, что китайцы сослались на некие действия властей России, которые не соответствуют процедурам международного сотрудничества.

Впрочем, глава профсоюза профсоюза Игорь Дельдюжов пояснил РБК, что российские пилоты также трудоустраиваются в авиакомпании Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Гонконга и Тайваня. Сейчас может открыться рынок Ирана: с него сняли санкции и там покупают почти 200 самолетов.

Ранее источник ТАСС в "Аэрофлоте" утверждал, что авиакомпания ввела единоразовые выплаты для пилотов, устраивающихся на работу, именно из-за дефицита кадров. При трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей.

Дефицита нет, за ситуацией следят, заявляют в правительстве

Правительство РФ держит на контроле ситуацию с переходом российских пилотов на работу за рубеж, заявил в субботу журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы отслеживаем эту ситуацию все время… Конечно, плохо, что часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема. Отслеживаем, главное готовить (кадры), в постоянном режиме этим занимаемся", - цитирует Дворковича ТАСС.

Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ведомство не видит особой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.

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Китай больше не берет на работу пилотов из РФ

Kinijos lėktuvas Japonijos oro erdvėje
Китай перестал принимать на работу пилотов из России. В правительстве после этого рапортовали: дефицита в РФ не наблюдается, хотя и плохо, что часть специалистов уезжает. Но такое происходит и в других профессиях, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
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