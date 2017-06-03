Кисляк назвал беседы с зятем Трампа Кушнером "ежедневными контактами"

Посол России в США Сергей Кисляк назвал свои беседы с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером частью ежедневных контактов. В конце мая Fox News назвал Кисляка инициатором создания "секретного канала связи" между командой Трампа и Кремлем. В МИД РФ ранее заявляли, что не комментируют встречи послов, а сам Кушнер говорил, что готов рассказать все конгрессу, если его вызовут на слушания.

Кисляка спросили о беседах с Кушнером в Нью-Йорке, куда он приехал на спектакль "Красная Жизель" театра балета Бориса Эйфмана. "Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам", - цитирует посла РИА "Новости".

Кисляк также отметил, что будет рад, если о его визите в Нью-Йорк напишут американские СМИ: "Если они расскажут, что я встречался с великолепными артистами, приехавшими из России, я буду только рад этому".

26 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила о том, что Кушнер и Кисляк обсуждали создание "секретного канала связи" между Кремлем и США. По данным WP, посол и советник встречались в декабре прошлого года в Trump Tower.

Телеканал NBC News со ссылкой на ряд анонимных источников в администрации США в тот же день передал, что ФБР начало поверку Кушнера в рамках расследования связей соратников Трампа с Россией.

После этого канал Fox News, часто транслирующий близкую администрации США позицию, уточнял, что создать такой канал предлагал Кисляк. И речь шла не о постоянной линии, а о возможности однократных звонков - например, для обсуждения ситуации в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя сообщения в прессе о прошлогодней встрече Кушнера с Кисляком, заявили, что Россия не предает огласке подробности контактов своих послов: "Это просто было бы нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве, которых мы будем придерживаться".

В феврале советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что он не полностью рассказал о содержании беседы с Кисляком.