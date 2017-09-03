Эксперт по вопросам безопасности Мелисса Ханэм расшифровывает, что может скрываться за этими изображениями.

Это, похоже, самый мощный и наиболее успешный ядерный взрыв, осуществленный Северной Кореей на сегодняшний день. По предварительным данным Геологической службы США (USGS), взрыв достиг магнитуды 6,3, что ставит его в разряд самых мощных по силе взрывов из всех, что мы наблюдали.

Вряд ли может быть совпадением то, что в тот же день, всего за несколько часов до проведенных испытаний, агентство ЦТАК распространило фотографии Ким Чен Ына, изучающего "водородную бомбу" или термоядерную боеголовку.

Нет никакой возможности определить, является ли этот предмет настоящим оружием, которое было взорвано в подземном туннеле - это может быть и макет - но смысл ее ясен. Они хотят показать, что знают, как сделать убедительную ядерную боеголовку.

Ким Чен Ын стоит очень близко к этой возможной боеголовке, на опасно близком расстоянии - могут рассудить многие. Однако это может быть всего лишь макет. И тем не менее, это совершенно экстраординарный месседж. В марте 2016 года он стоял очень близко к готовой ко старту ракете. Его даже сфотографировали курящим сигарету рядом с двигателями, заправленным твердым ракетным топливом, так что он не прочь продемонстрировать свою рисковость.

Даже если это макет, то сделан он очень достоверно, на что указывает целый ряд деталей - форма, размер и ряд конкретных элементов на нем имеющихся.

Обычно, когда нам в прошлом попадались фотографии боеголовок из США или России, то это всегда были всего лишь конусы. А здесь северокорейцы показывают нам достаточно большое число деталей.

Ее утолщенная выпуклая форма, напоминающая арахис в скорлупе - это то, чего мы раньше не видели. Это и есть собственно боеголовка.

Ее более крупная часть, расположенная вблизи серебристого цилиндра с торчащами оттуда проводами, - вероятно, ядерное устройство. Когда оно взрывается, то от него детонирует меньший по размеру конец боеголовки, где и происходит термоядерный взрыв.

Расположденный позади "барабан" - это блок подрыва: сюда подается электропитание, здесь расположена вся электроника, которая запустит взрыв.

Они демонстрируют ядерную боеголовку рядом с ракетой. На некоторых фотографиях мы видим конус защитного цвета с желто-черным наконечником. Это обтекатель межконтинентальной ракеты "Хвасонг-14", которая была протестирована в июле этого года, что сигнализировало о том, что Северная Корея, вероятно, сделала значительный рывок вперед в развитии своих вооружений.

На заднем плане видна схема, показывающая, как работает это устройство. Она выполнена на корейском языке и описывает, по всей видимости, как эта конструкция помещается в обтекатель ракеты.

Северокорейские власти показывают нам всё в таких подробностях, поскольку это пропагандистский материал, рассчитанный на иностранного потребителя.