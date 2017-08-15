Ким Чен Ын дал понять, что с ударом по Гуаму КНДР пока повременит

NEWSru.com
вторник, 15 августа 2017 г. 13:01
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, проводя накануне смотр командования стратегических сил Корейской народной армии, выслушал план военных по нанесению охватывающего удара по острову Гуам в Тихом океане, который является частью территории США. При этом глава КНДР дал понять, что в Пхеньяне пока повременят c запуском ракет, посоветовав Вашингтону прекратить провокации. В противном случае Северная Корея откроет огонь, предупредил ее лидер.
© Reuters / Scanpix

Как сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК, Ким Чен Ын выслушал накануне в ходе смотра отчет генерала Ким Рак Гёма о плане стратегических сил по нанесению удара по Гуаму. Лидер КНДР "долго изучал этот план и всерьез обсуждал его с командирами". Северокорейский лидер высоко оценил работу стратегических сил и проверил подготовку к нанесению удара для демонстрации силы, передает агентство.

Ким Чен Ын в грубой форме констатировал, что США якобы поставлены в безвыходное положение, но все еще обладают шансом разрядить обострившуюся ситуацию. "Американские империалисты завязали петлю себе на шее из-за безрассудного военного конфронтационного жульничества", - сказал лидер КНДР, добавив, что намерен еще немного "посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки, тратящих каждую минуту своей жалкой жизни".

Ким Чен Ын добавил, что хочет посоветовать США, которые создают на Корейском полуострове опасность и неразбериху, взвесить плюсы и минусы от конфликта с Северной Кореей, а также подумать, "для какой стороны нынешняя ситуация является более неблагоприятной".

Чтобы разрядить напряженность и предотвратить опасный военный конфликт, Вашингтону "необходимо сначала сделать правильный выбор и продемонстрировать его действиями", отметил северокорейский лидер. Ким Чен Ын пояснил, что "США должны немедленно прекратить высокомерные провокации против КНДР и односторонние требования и больше ее (КНДР. - Прим. NEWSru.com) не провоцировать". В частности, по его словам, как провокация рассматривается размещение "огромного количества ядерного стратегического оборудования в непосредственной близости от полуострова".

Вместе с тем Ким Чен Ын предупредил, что "если янки продолжат свои чрезвычайно опасные безрассудные действия", то КНДР "примет важное решение". Северокорейский лидер призвал США "мыслить разумно и рассуждать правильно", чтобы "не испытать позор от удара со стороны КНДР".

Еще Ким Чен Ын добавил, что если запланированный удар с целью демонстрации силы все же состоится из-за усилившегося безрассудства США, "это будет самый восхитительный исторический момент, когда артиллеристы Hwasong (название ракеты. - Прим. NEWSru.com) сожмут глотки янки и поднесут кинжалы к их шеям". По словам лидера КНДР, необходимо "быть всегда готовым к тому, чтобы начать действовать в любое время, как только партия примет решение".

На этом фоне глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, что США могут за несколько мгновений распознать траекторию запущенной КНДР ракеты и сбить ее в том случае, если она направлена на Гуам, сообщает Reuters. По его словам, если целью ракеты будут воды недалеко от Гуама, а не сам остров, решение о дальнейших действиях должен принимать президент США. "Если они нанесут удар по США, это очень быстро может превратиться в войну", - констатировал Мэттис.

При этом в условиях потенциальной угрозы Вашингтон уже заручился поддержкой союзника в регионе. Накануне Минобороны Южной Кореи представило доклад, в котором говорилось о намерении Республики Корея и США в рамках своего военного альянса в связи с угрозой запуска ракет в сторону Гуама продемонстрировать свою мощь сообща или по отдельности.

Жители Гуама услышали по радио чрезвычайное предупреждение

На самом острове сохраняется беспокойная атмосфера. Во вторник две радиостанции на Гуаме, музыкальная и христианская, выпустили чрезвычайное гражданское предупреждение, пишет The Guardian.

В 12:25 утра по местному времени слушателей предупредили о неопределенной опасности возле острова. Предупреждение длилось около 15 минут. Служба безопасности Гуама позже в официальном заявлении объяснила появление предупреждения "человеческой ошибкой", пообещав работать над тем, чтобы она не повторилась.

Обсуждать задержанных в КНДР американцев сейчас не время, считают в Пхеньяне

Между тем руководство КНДР объявило во вторник, 15 августа, что сейчас не подходящее время для обсуждения задержанных в Северной Корее граждан США, учитывая состояние отношений между двумя странами. Об этом сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя северокорейского МИДа, передает Reuters.

В минувшие выходные в прессе распространилась информация о том, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с Пхеньяном через закрытые дипломатические каналы по поводу возможности обсудить вопрос о задержанных в Северной Корее американских гражданах. В настоящее время КНДР удерживает троих американцев, обвиняемых в различных преступлениях.

На минувшей неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама. Отмечалось, что речь идет о четырех ракетах средней дальности. Телеканал NBC тогда сообщил со ссылкой на источники в Пентагоне, что у Вашингтона на этот случай готов план превентивного удара по пусковым установкам КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ждут "большие неприятности" в случае атаки на остров в Тихом океане, являющийся американской территорией.

Обмен жесткими угрозами шел между американскими и северокорейскими властями всю прошлую неделю. США выступают против разработки ядерной и ракетной программ КНДР.

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