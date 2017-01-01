Ким Чен Ын анонсировал межконтинентальную ракету

В своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "ядерной державой Востока". "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику", - подчеркнул председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета республики. Он подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания", цитирует ТАСС.

В марте прошлого года по распоряжению Ким Чен Ына корейские специалисты провели испытание для оценки термостойкости наконечника боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. По данным информационного агентства ЦТАК, в результате теста удалось установить, что "созданные в стране на основе отечественных технологий термостойкие материалы надежно гарантируют возвращение боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты с орбиты в плотные слои атмосферы (и выход ее на цель)". Тогда глава КНДР подчеркивал, что Пхеньян разработал "технологию, которой обладают только несколько крупных военных держав, тем самым добившись огромного прогресса в производстве баллистических ракет".

В апреле минувшего года Ким Чен Ын лично руководил наземным испытанием двигателя нового типа ракеты на космодроме Сохэ.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.